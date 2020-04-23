媽喊：影響生命就別做了，我養你！護理師見「染疫中國嬤暖笑」…一秒轉念了

▲面對未知的新冠病毒，護理師們身心壓力大。（圖／達志／示意圖）

文／護理師張佳君

站在穿衣鏡前面，看著鏡中穿着及膝的防水隔離衣、手套、N95口罩、防護面罩、髮帽以及因為衣服太大，所以用橡皮筋綁一小圈固定防護衣的自己，試著深吸一口氣，確認裝備完成後，我踩開了隔離房門的開關。

「武漢肺炎」、「新型冠狀病毒」和「Covid-19」，不管是什麼名稱，都改變不了人類因為對於它的未知，而心中充滿恐懼的事實。我站在前室，等待第一道門關上，透過玻璃窗看著來自中國的確診奶奶，腦海中浮現媽媽的叮囑：「如果會影響到自己的生命，就別做了，回來我養你。」，眼眶不禁泛紅。

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心中浮現聲音問自己「害怕嗎？」，「嗯，是害怕的。」默默地在心裡回答，但是，假如今天是我自己被隔離在裡面，應是很無助且畏懼的吧！比起突然被送進隔離病房的人們，當我生病時，唯一勝過他們並且會感到慶幸的，應該是「我認識這些護理人員且這是我熟悉的環境。」心中孤獨寂寞感和壓力也會相對減輕，想到這裡，嘴角不自覺揚起，心中沉重壓力感也漸漸消彌。

▲聽完染疫老奶奶表達的感謝，讓護理師更有動力幫助病人。（示意圖／pixabay）

身材瘦小的奶奶，笑著打開水壺蓋讓我加水，她說：「你們真好！真有耐心跟愛心，如果是我一定做不來這份工作。雖然我在臺灣住院，因為你們的照顧，我並不感到孤單。」我看著她，語帶笑意的回答：「這是我份內的工作。」心中不禁想著，其實在病毒前面的我們，都是一樣的渺小，只是平凡的人類，如果大家都害怕且膽怯得不敢照顧他們，使他們無法受到良好的照顧得以痊癒，最終當病毒肆虐，不只我自己，還有我身邊所有我愛的人們以及這世界，都會變得可怕，那我何不在有能力幫忙時，奉獻一己之力呢？

儘管，從年初我們單位就上緊發條到現在已過兩個月，全球疫情越趨嚴峻，毫無緩和的跡象。照護病人的心情從一開始的懼怕，漸漸地轉為接受且能安撫不安的家人，相信在這個世界上，每個螺絲釘的努力都是不可或缺的。看不到疫情緩和盡頭的日子，或許令人不安，但是能夠和同事們共同奮鬥，輕鬆的上班氣氛，減緩了緊張及害怕，還有不斷地有善心人士，提供食物為前線的我們加油打氣，令人感到暖心，並因此充滿勇氣及力量，讓我們知道，我們不是孤單的，撥雲見日的那一天，總會到來的。加油！

本文經「護理公會全聯會」授權刊登