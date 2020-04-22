金正恩曾經消失41天　今年已第3次「神隱超過10天」

▲金正恩過去有多次神隱紀錄，最長曾消失41天。（圖／朝中社）



記者王致凱／綜合報導

北韓最高領導人金正恩近期罕見缺席「太陽節」紀念活動，引發外界揣測，外媒更傳他接受心血管手術後病危消息。事實上，金正恩過去也曾多次「神隱」，最長一次消失在鏡頭前長達41天。

金正恩11日主持勞動黨政治局會議，並視察軍隊後，已經超過10天沒有公開露面，甚至缺席祖父金日成冥誕紀念活動。這已經是金正恩今年第3次超過10天未公開露面。

不過，金正恩去年9月10日視察大型火箭炮試射後，也曾消失長達1個月時間，直到10月9日才又前往部隊視察；2014年9月3日至10月14日之間，金正恩也曾神秘失蹤長達41天。

2014年9月3日，金正恩與妻子李雪主共賞牡丹峰樂團演出後，突然消失長達41天，期間缺席「金正日就任黨總書記17周年紀念活動」和朝鮮勞動黨黨慶，相當不尋常。

當時，有關金正恩死亡的傳聞也甚囂塵上，港媒還才曾列出「5大證據」，指金正恩胞妹金與正已經代兄掌權。不過，南韓媒體當時披露，金正恩是因腳踝關節問題接受手術治療，由於腳部仍打著石膏，因此缺席重要慶典。

如今金正恩再次神隱，根據北韓官媒先前公布的照片，身高約170公分的金正恩體重可能有130公斤以上，外界推測他可能患有有痛風、過胖、高血脂、高血壓和糖尿病等疾病。

美國有線電視新聞網（CNN）先前引述美國政府消息人士說法，指金正恩接受手術後「情況危急」，美國情報部門正密切觀察中。南韓網路媒體則稱金正恩近期接受心血管手術，不過復原良好。南韓總統府青瓦台也強調，目前北韓無異常情況。

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