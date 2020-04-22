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韓國瑜正式接任「指定中常委」　黨內憂：成罷韓團體攻擊箭靶

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▲▼ 韓國瑜市長出席MeNGO愛的迫降優惠票記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者翁進忠攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣22日在中常會上宣布5位指定中常委名單，由高雄市長韓國瑜、金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉、新竹縣長楊文科擔任。對於韓國瑜罷免案6月6日將投票，黨內擔憂反而成為被攻擊的箭靶。

國民黨全代會去年修改黨章，增訂非執政時期黨主席可以任命5位執政縣市首長擔任「指定中常委」，盼以漸進式方式進行黨內造化，但當時重心放在大選，黨內普遍認為無強制規定需指派中常委，前黨主席吳敦義也未啟動徵詢，因此不斷延宕。

近期國民黨向內政部申請政黨負責人變更登記卻遭法院駁回，原因有二，包括未設立副主席，以及沒有指定五位縣市首長為中常委，中常委與黨章的規定人數不符。

因此，江啟臣上週緊急徵詢六位縣市長，依原規劃優先詢問名單有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，但因為兩位市長堅持市政第一、防疫優先，不願接任，高雄市長韓國瑜則是一口答應。

對此，中常委田方倫表示，地方首長加入決策核心可讓基層民意直達黨中央，此後中常會更具民意基礎，但此機制等同是5縣市長每週都要向市府請假來台北開中常會，該考量是否造成困擾。

田方倫說，尤其是韓國瑜目前面臨罷免，網路甚至發起號召回高雄之類的動員，韓接任中常委可能會成為罷韓團體攻擊的箭靶，反而被扣分。雖然現在黨中央已經開發視訊開會，不用舟車勞頓北高兩邊跑，但仍希望縮短中常會時間，只少要減短至1.5小時，發揮效率，不要浪費縣市長的寶貴時間。

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