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大陸自製075型二號艦今下水！　解放軍今後可「隨時部署」兩棲攻擊艦

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▲大陸自製075型兩棲攻擊艦二號艦下水。（圖／翻攝自北方機械製造生產聯合體微博）

▲大陸自製075型兩棲攻擊艦二號艦下水。（圖／翻攝自北方機械製造生產聯合體微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

中共075型兩棲攻擊艦二號艦於今（22）日下午1時許，在上海滬東中華造船廠下水，提昇了北部戰區和東部戰區兩棲立體投送能力，和艦隊直升機運作能力，更代表解放軍將擁有「一年12個月隨時部署兩棲攻擊艦」的能力。

中國海事局網站4月20日發布滬海航〔2020〕0142號通告，內容指出22日1320時至1450時新船出塢，滬東中華造船（集團）有限公司浦東側船塢至浦東側5號碼頭前沿水域，船塢向上游500米、向下游1000米，向浦西側350米水域禁止通航。

根據「觀察者網」報導，從現場照片來看，二號艦在下水時完成度明顯要高於一號艦，二號艦上層建築上的快速反應雷達，衛星通訊系統等子系統已經安裝完畢。

▲大陸自製075型兩棲攻擊艦二號艦下水。（圖／翻攝自北方機械製造生產聯合體微博）

075型兩棲攻擊艦二號艦於去年10月份現身船台，下水日期距離首艦僅有239天，這意味著兩艘軍艦均能在節點2022年前服役。在二號艦入役以後，解放軍南部戰區海軍和北部戰區海軍將同時擁有立體登陸能力和較強直升機運作能力。

同時，由於兩棲攻擊艦部署規律與航母類似，每年僅擁有一半時間用於部署訓練狀態，在二號艦入役後，解放軍將擁有「一年12個月都有兩棲攻擊艦執勤」的能力。

▲大陸自製075型兩棲攻擊艦二號艦下水。（圖／翻攝自北方機械製造生產聯合體微博）

075型兩棲攻擊艦是由大陸自主研發製造，正常排水量為3萬噸級的大型平甲板兩棲攻擊艦，可以搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。

該艦定位類似於法國「西北風級」兩棲攻擊艦，在入役後，將大幅度提高我軍立體登陸，兩棲攻擊和多樣化任務能力，彌補解放軍水面艦艇分隊直升機運作能力不足的缺點。075艦在自身防禦方面採用了陸產紅旗-10近程防空導彈系統和「萬發炮」近程防空系統，同時採用了新型陸產快速反應雷達。

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