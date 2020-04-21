中國欲衝破島鏈遠征作戰　外媒：10年後大建海外軍事基地

▲中國大陸遼寧號航空母艦戰鬥群。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

美國會近日就解放軍突破島鏈的後勤準備提出報告。報告指出，解放軍正加速投資後勤保障，為2030年前將軍事力量投放至海外做準備。對此，外媒分析，中國正利用其在吉布地建立的海軍保障基地，監視並干擾美軍在中東和非洲的行動。不過，中國不太可能在十年內繼續擴大邁向國際的腳步，「在進行大規模遠征作戰方面，中國仍有一段路要走。」

英國《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）報導，中國目前已投入巨資發展後勤保障，對南海及東海上第一和第二島鏈內的潛在對手施加了強大的經濟壓力。同時，中國還加大支持海外救災援助，並積極參與中東地區打擊海盜等全球公共行動。

▲中國設在吉布地的軍港，圖為解放軍海軍071型船塢登陸艦「井岡山號」。（圖／翻攝新浪軍事）

報導指出，雖然中國正利用位於非洲吉布地的軍事基地牽制美軍，不過，除非中國能擴大其航空母艦的作戰能力，否則中國在全球投射空中力量的能力將受到阻礙，另外，經濟上的阻力也可能會是這種投資的羈絆。

即便如此，根據研究發現，解放軍在2030年後，可能會在現有的吉布地後勤支援基地外建立更多專門的軍事基地。 就理論上而言，解放軍海、空軍在2035年的能力，將使他們能夠執行更高級別的海外作戰行動，但是，「在具爭議的環境下作戰，肯定會需要海外軍事設施支持，或進入友邦國家的港口和機場。」

▲解放軍吉布地基地進行實兵實裝實彈演練。（圖／翻攝自人民微博）

美中經濟與安全審查委員會報告指出，如果沒有擴大航母的作戰能力，解放軍在具有一體化防空系統的敵對國家展開行動的能力仍然很有限， 「考量到中國近期經濟增長和國防預算削減，解放軍的海外行動將受到限制。」

報告認為，美國需要持續關注中國在遠征作戰的平台和能力上的投資，例如在吉布地等地部署軍事設備及物資，或提高反潛直升機和補給艦的投資。

此外，報告也提醒，美國應了解中國可能會在美軍無法介入的真空地帶建立海上運輸補給基地，「特別是在2030年之後，中國可能會在海外建立更多的專門軍事基地。」