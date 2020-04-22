iPhone SE外國網友也不買單　三大理由讓人卻步

▲iPhone SE的小尺寸設計反而讓現在部分果粉不買單。（圖／取自蘋果官網）

記者邱倢芯／綜合報導

上週Apple無預警地上架了新iPhone SE新機，睽違了四年，iPhone SE終於有後續產品，只不過不僅台灣通路商不看好會熱賣，就連外國網友可能也不會買單，原因就出在尺寸小、設計過時，且因為下半年iPhone 12即將推出，大多數人都認為可以再等等。

外國科技網站《9to5mac》日前就舉辦了一場網友投票，詢問外國網友是否會入手最新的iPhone SE手機；在參與投票的一萬多名網友中，有近五成（49.63%）的網友投下「No」，而投下「Yes」的網友則有36.98%，尚未決定的網友有11.82%，投下「其他」的網友有1.57%。

而查看底下的留言，不買單新iPhone SE的網友，原因大多出自於新iPhone SE尺寸太小，除非官方推出5.4吋以上的iPhone產品，不然現在大多數人可能都不會買單。且有網友認為，除非是iPhone SE的手機尺寸，再搭配上窄邊框（全螢幕）的設計，不然就不會入手。

另外也有網友認為，雖說iPhone SE是走「復古風」，但事實上就是設計過時，外觀相當不吸引人。再者，因為距離下半年的iPhone 12推出時間時間並不長，也有網友認為，只要再忍忍，就有更新的手機與處理器（A14）。

不過對於iPhone SE產品仍有一批死忠的果粉買單，這些網友認為，iPhone SE回歸了果粉們對於小尺寸手機的期待，且除了尺寸外，支援Touch ID的實體按鍵也相當吸引人，也因此仍有近四成的果粉願意入手新iPhone SE。