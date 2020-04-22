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投書「外交家」！陳時中霸氣籲世衛接納台灣：沒有人該被拋下

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▲陳時中投書「外交家」表示，病毒不分國界，世衛應向台灣敞開大門。（圖／翻攝自外交家雜誌）

記者王麗琴／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣感染率成功維持在相對低程度。衛福部長陳時中投書「外交家」表示，盼疫情讓世衛意識到病毒不分國界，了解世衛與台灣相互需要，應向台灣敞開大門。

據《中央社》今（22）日報導，衛生福利部長陳時中投書國際英文時事雜誌「外交家」（The Diplomat），呼籲世界衛生組織（WHO）與相關人士認同台灣在公衛、疾病防治等領域對國際社會的長期貢獻，並讓台灣參加世衛及其相關會議、機制與活動。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，截至4月20日為止，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在全球感染224萬人，並在211個國家、區域或領土造成15萬2551人死亡，台灣也無法倖免。

▲0408指揮中心記者會陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳時中表示病毒不分國界，台灣也無法倖免，世衛應向台灣敞開大門。（圖／記者嚴云岑攝）

陳時中指出，台灣自2003年遭嚴重急性呼吸道症候群（SARS）重創以來，一向對傳染病威脅保持戰鬥準備狀態。正因如此，台灣去年12月31日得知有新型肺炎疫情爆發後，就立即採取多項防疫措施，例如要求來自第三級警告的國家旅客隔離14天、將旅遊史註記在健保卡，及與電信業者合作定位隔離、檢疫者足跡等。

陳時中說，台灣截至4月20日為止，檢測的5萬5476位民眾中，共有422人確診武漢肺炎，其中55例為本土案例，343例為境外移入，24例則是海軍敦睦艦隊成員。此外，台灣目前只有6例死亡案例，並已有203人出院。

他指出：「雖然鄰近中國，台灣每百萬人口確診數在183個國家中排名第123名，顯示台灣積極管控疫情的努力奏效。」

陳時中表示，任何一處發生危機，都能輕易在每個地方成為問題，全球衛生安全需要每個人的努力，才能確保以最佳方式回應公衛威脅及挑戰。他說，雖然台灣不是世衛成員，但台灣無法孤軍作戰，必須被納入對抗相關威脅、挑戰的戰役中。

▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣截至4月20日為止，只有55例為本土案例，顯示台灣積極管控疫情的努力奏效。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中指出，如果確保世界各地人們儘可能獲得最高水平健康真的是世衛使命，「那世衛需要台灣，就如同台灣需要世衛」。但很不幸，世衛長期因為政治因素排除台灣，使台灣享譽盛名的公衛經驗、衛生體制、國民健康保險體系、快速篩檢能力及抗武漢肺炎疫苗及藥物研發成果無法與世界分享。

陳時中表示，盼疫情舒緩後，世衛能深刻認知到傳染病不分國界，且沒有任何國家該被排除在外，否則將造成全球衛生安全一大缺口。

他呼籲，世衛應該承認台灣長期貢獻，並接納台灣，如同聯合國2030年永續發展目標的標語所指「沒有人該被拋下」。

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