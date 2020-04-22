新北開放防疫旅館　金馬澎3離島24人入住





▲金門、馬祖和澎湖24名縣民入住新北市防疫旅館，新北市長侯友宜昨天陪同金門縣長楊鎮浯前往探視。（圖／新北市觀旅局提估）

記者羅婉庭／新北報導

金門、馬祖和澎湖已有24名縣民入住新北市防疫旅館，新北市長侯友宜日前陪同金門縣長楊鎮浯前往探視、了解金門民眾入住的狀況，房價以及旅館防疫設施等。

楊鎮浯當面感謝侯友宜協助，願意提供離島鄉親，安心又安全的防疫旅館，透過金門與新北的縣市合作，共同打造本島與離島的聯防系統。

新北市長侯友宜表示，在過去這一段時間裡，新北市協助包括金門，馬祖和澎湖等三個離島縣市，提供他們回國居民所需要的防疫旅館，到目前為止，我們已經協助了24位離島居民，入住新北市的防疫旅館。

中央流行疫情指揮中心要求歐美返台國人符合4條件須入住防疫旅館，包括家中有慢性病、超過65歲的長者、和不滿6歲兒童，也要強制入住防疫旅館，目前新北市的防疫旅館已經有將近650間，現在就有300間以上，是可以隨時接受回國民眾申請的，所以，包括新北市民，離島的三個縣市，只要有需要，我們絕對可以充分供應，必要時候，新北市也願意提供其他縣市的緊急需求。

侯友宜強調，新北市的防疫旅館，不管是在事前的審核，入住前的準備和檢查，以及入住後的清理消毒，都有完整的標準作業，觀旅局務必要求各防疫旅館，一定要符合作業程序，更要以謹慎的心情、服務的態度、合理的價格，來提供回國市民的需要。





▲金門、馬祖和澎湖24名縣民入住新北市防疫旅館，新北市長侯友宜昨天陪同金門縣長楊鎮浯前往探視。（圖／新北市觀旅局提估）