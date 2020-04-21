再增14人解除隔離！國內新冠肺炎累積425例「痊癒217人」

▲中央疫情流行指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增３例敦睦艦隊相關個案，分別是1名實習生與2名軍人，國內累積425人確診。但也有好消息，今日再增14人解除隔離，總計217人痊癒已經超過累積病例的一半。

中央流行疫情指揮中心表示，國內昨(20)日新增1,853例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計55,476例(含52,150例排除)，其中425例確診(今日新增案423、424、425)，分別為343例境外移入，55例本土病例及27例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，217人解除隔離，其餘持續住院隔離中。第三班定點返台專案航班共231人於昨日晚間抵台，其中2人有症狀後送就醫，1人陪同就醫，其餘均已安置於國內檢疫所，將陸續安排採檢並完成14天集中檢疫。

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指揮中心指出，全球累計2,483,792例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國784,326例、西班牙200,210例、義大利181,228例、法國178,774例及德國141,672例為多；病例中169,253例死亡，以美國42,094例、義大利24,114例、西班牙20,852例、法國20,265例及英國16,509例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲新冠肺炎病毒監測趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

▲呼吸道疾病、腹瀉全國健保就醫總人次趨勢。（圖／指揮中心提供）