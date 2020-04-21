27歲「F燈高球妹」自曝求愛黑歷史：男人都只想免費打球！

▲佩琪的亮麗外表曾登上美國《運動畫刊》的泳裝特輯。（圖／翻攝自instagram／_paige.renee）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國27歲高球巨乳網紅佩琪（Paige Spiranac）曾經打過美國Cactus巡迴賽，還登上美國《運動畫刊》的泳裝特輯，目前轉型為網紅，積極經營IG專業和Youtube頻道，但在尋找另一半的過程十分不順利，「沒有男人要泡我，他們只想要免費的高爾夫訓練。」如今她已經訂婚，這些麻煩都成為過去式。

綜合外媒報導，佩琪日前在廣播節目「打一輪」（Playing-A-Round）透露，求愛過程一直都不順遂，「一開始我都會直接跟對方說，我是打高爾夫球的」，之後聊天的話題就一直圍繞在高爾夫球，「我以為這樣對於促進雙方感情會有效果，但是對方只是想利用我得知高爾夫球的裝備，並且獲得免費的高球課程。」

▲佩琪擁有傲人的身材。（圖／翻攝自instagram／_paige.renee）

雖然對方邀約佩琪去高爾夫球場約會，但是一到了現場，就會變成「免費的羽球訓練課程」。佩琪透露，至少有15人都是這樣的，但是其中也有特別的人，「對方想參加高爾夫球課程，24小時不斷的發送訊息還會撩我」，但是雙方唯一的約會行程就是打高爾夫球，「而且對方竟然有交往半年的女友，結果我們什麼事都沒有發生。」

▲佩琪轉型當網紅，時常在IG上PO出生活照。（圖／翻攝自instagram／_paige.renee）

佩琪2015年進入職業球壇，在2016年杜拜賽之後就再也沒有參加職業賽事，隨後便轉型當網紅，有著天使臉孔魔鬼身材的她，IG的粉絲追蹤多達243萬人，無論是優秀的球技或是亮麗的外表，都是大家討論的焦點。