磐石艦染疫讓「罷韓逆轉」　韓國瑜3關鍵再寫紀錄　

▲高雄市長韓國瑜罷免案即將在6月6日進行投票。（圖／記者洪正達攝）

文／中評社

「中選會」上周五才剛公告罷免韓國瑜投票日訂6月6日舉行，罷韓團體及綠營鑼鼓喧天馬上發動文宣攻勢。不料48小時內風雲變色，台海軍敦睦艦隊發生新冠肺炎群聚感染，蔡政府「防疫神話」破滅，也讓高喊疫情趨緩儘速召開定期大會的高雄綠軍「雞嘴變鴨嘴」。

上周五罷韓熱度迅速被炒起，短短兩天自動被艦隊疫情新聞排擠，罷韓悄然無聲。由於海軍大本營在高雄，敦睦艦隊700多名官兵生有近半住在高雄，讓南台灣成重災區，韓國瑜20日一早8點多就戴上N95口罩視察確診官兵去過的地點消毒工作，除了市政，亦有與罷免案「直球對決」的意味。

另一方，有意爭取民進黨高雄市黨部主委的現任綠委趙天麟原本計劃20日赴民進黨高雄市黨部登記參選主委，但疫情爆發後低調請助理代為登記，之後又通知媒體取消。

民進黨高雄市議會黨團日前鑑於台灣防疫工作有成，連幾日「零確診」便進一步要求議會取消4月22至24日的臨時會，改以定期大會方式進行。高雄市議會程序委員會以「防疫為重」做出短期臨時會決定被綠營罵到臭頭，直呼藍軍挾席次優勢護航韓國瑜。如今艦隊疫情爆開，恐怕會讓綠營及罷韓團體在戰術運用上重新調整。

本周三4月22日高雄市議會即將召開3天臨時會，韓國瑜照道理應進議會備詢並向市民報告防疫進度，但敦睦艦隊染疫茲事體大，且足跡遍佈全高雄，這起事件恐怕讓藍綠在政治攻防上有所逆轉。

韓國瑜的政治生命、罷韓運動及新冠肺炎，不知不覺在這兩天交織出一張史無前例的連動蜘蛛網。放眼台灣政治歷程，恐怕韓又寫下另一項紀錄。

韓國瑜會不會是九命怪貓，能有驚無險地度過這次來勢洶洶的罷韓？