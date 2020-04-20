紓困現金排富直接發放　朱立倫：政府不能以台北看天下





▲朱立倫一早訪林義傑公司，瞭解疫情下運動產業現況。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

國內各行業受到嚴重衝擊，前新北市長朱立倫20日呼籲，政府應就急須幫忙的企業員工發現金之外，對一般民眾、很多自營產業員工，無法提出證明，要用排富的情況，直接快速發現金，才能達到普遍的救助，政府紓困方案也不能「以台北看天下」。

朱立倫表示，台灣經濟快要進入寒冬了，台灣中小企業占全體企業97.64%、就業人數將近900萬人，若東南亞疫情讓供應斷鏈，加上歐美疫情上個月大爆發，兩個地方佔全世界GDP的50％，也是消費品最大宗市場，若歐美需求鏈開始停擺，恐怕整個產業都岌岌可危。

朱立倫提出提出三項目放寬標準，第一是「救急」，針對產生立即性風險的人、弱勢貧窮救助。台灣底層20%的民眾入不敷出，且真正存款率高的最多擴大到40%，剩下的是真正需要的人，包含很多中產階級在內。

其次，政府應該在需求恢復之前，協助這些中小企業負擔營運之外的龐大的員工薪資，若決定補助四成薪資，動作要快、認定要寬，否則將迎來失業潮。

此外，朱立倫針對企業貸款、週轉金提到，QE量化貨幣寬鬆讓資金借貸成本下降，雖撐起資本市場，但能否讓個人商家、小企業受惠，有待觀察。目前聽到的都是貸款程序困難、申請證明困難，「一定要盡快排除這些申請障礙」。

朱強調，如果不即時協助企業顧員工，下一波恐將爆發失業潮，政府紓困方案申請流程「不能以台北看天下」、端出牛肉卻吃不到。

朱立倫上午走訪超馬國首林義傑公司，瞭解運動產業受到的衝擊、提出中小企業紓困面臨困難。朱立倫強調，以紡織廠來說，第一季影響三成營業額，第二季僅剩下三成，未來能見度幾乎看不到；而私人健身房到運動賽事都停擺，政府目前針對經濟成長率太過樂觀，走訪各地產業都認為IMF的展望方向，「台灣全年經濟成長率負值的可能性比較高」，一定要嚴陣以待。

林義傑表示，目前台灣運動賽事、觀光旅館僅剩下一成，以路跑為例，原本產值180億削減到18億，運動零售業則損失將近三成至五成。他說，運動傳統製造業，像是服飾、鞋子製造、皮革原料商等都在下滑，這個月單幾乎停擺，影響高達8到9成。

林義傑說，企業有社會責任，不敢放無薪假、苦撐待變，但目前政府對運動產業幾乎沒有看到積極幫忙，僅強調貸款紓困，但說真的沒有人願意再借錢，「貸款錢還是要還」，稅收補貼、租金補助、員工薪資補助才是比較實際的方案。