磐石艦24人確診10縣市趴趴走　「91處公共場所」曝光...台北、板橋車站都有

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

敦睦遠訓支隊已有24例確診個案，中央流行疫情指揮中心目前已掌握接觸者共255人，其中177人為居家隔離對象，78人為自主健康管理對象，將陸續安排採檢，由於部分個案下船後曾至國內約91多處公共場所活動，指揮中心今也公布網址，供民眾查詢。

指揮中心今也同步公布磐石艦期程表和24名個案分佈地點，包括台北、台南、高雄等10縣市，其中以高雄市9例最多。而該艦隊在02/02-03/05為整備階段、03/05-03/12為航行期間（左營-帛琉）、03/12-03/15帛琉靠泊、03/15-04/09為航行期間（帛琉-左營）、04/09-04/14左營靠泊檢疫。

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磐石艦24名確診個案縣市分布包括台北市1例、新北市1例、基隆市1例、桃園市2例、 台中市3例、雲林縣1例、嘉義市1例、台南市 1例、 高雄市9例、屏東縣4例。

根據指揮中心統計，國內昨新增628例新型冠狀病毒肺炎相關通報（不含軍艦接觸者採檢），截至目前累計53,632例（含51,219例排除），其中422例確診（今日新增案421、422），分別為343例境外移入，55例本土病例及24例敦睦遠訓支隊；確診個案中6人死亡，203人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計2,409,052例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國759,086例、西班牙195,944例、義大利178,972例、法國175,942例及德國139,897例為多；病例中164,242例死亡，以美國40,661例、義大利23,660例、西班牙20,453例、法國19,718例及英國16,060例為多。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。