染疫官兵也搭過！台鐵提升消毒設備「規格比照桃機」　頻率變每2小時一次

▲台鐵全面加強車站清潔消毒，頻率提升，消毒規格也升級。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

敦睦艦隊群聚染疫，傳出15、16日有確診官兵曾搭車到台北、桃園等，台鐵局運務副處長彭明光今（20）日表示，有接到訊息，對車站、車上都有消毒，也加強消毒頻率，至於是否公布座位或車次，會按照指揮中心指示作為。台鐵今也與信實集團在台北車站大廳合作舉辦「台鐵車站清潔消毒防疫提升說明會」，研議規劃二階段車站消毒防疫新作為。

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▲▼因應疫情提升消毒頻率，以往每天大概消毒1~2次，現在是每2小時就會消毒一次。（圖／記者湯興漢攝）

為強化車站防疫消毒強度，除藉由建置紅外線體温偵測有效管控外，針對旅客流量較高的重點車站，台鐵與信實集團也運用優質設備器材，如高溫高壓蒸氣清洗消毒機、電扶梯扶手消毒清潔機、超微粒ULV噴霧消毒機等，使消毒防疫升級，有效輔助現場清潔人力，提昇消毒強度，消弭病毒感染。

▲平常消毒是使用漂白水，但防疫期間，信實集團統一使用二氧化氯消毒液清潔，跟桃園機場使用規格是一樣。（圖／記者湯興漢攝）

信實集團台鐵服務處經理趙雪吟指出，車站站體的消毒主要著重迎客面，例如電梯、電扶梯扶手、售票口等，旅客會接觸到的地方都是，這次因應疫情提升消毒頻率，以往每天大概消毒1~2次，現在是每2小時就會消毒一次。

▲防疫期間，台鐵加強消毒清潔頻率，維護旅客安全。（圖／記者湯興漢攝）

至於候車室、長廊及車站大廳等，也從每月一次提升為每日2次。趙雪吟說，平常消毒是使用漂白水，但防疫期間公司也統一用二氧化氯消毒液清潔，整體跟桃園機場使用的規格是一樣的。

▲▼電扶梯扶手消毒清潔機，可以節省人力，提升工作效率。（圖／記者湯興漢攝）

現場展示的電扶梯扶手消毒清潔機，使用全自動設備消毒及清洗，可以節省人力，提升工作效率，機器以包覆方式噴灑消毒藥劑，針對不易擦拭到的凹槽能達到徹底消毒目的。

▲▼台鐵全面提升消毒頻率。（圖／記者湯興漢攝）

超微粒ULV噴霧消毒機可針對車站內封閉式空間及設施，如廁所、哺乳室、祈禱室、辦公室等，根據不同場合調節合適噴量跟霧粒大小，讓藥劑能佈滿空間及旅客接觸面，全面消毒。

另外，針對車站設備不易擦拭的角落及縫隙，將運用高溫高壓蒸氣清洗消毒機的高溫高壓蒸氣特性，無需使用任何藥劑達到消毒目的，主要適用於對廁所馬桶坐墊、洗手台水龍頭、門把及小便斗縫隙徹底清潔。

▲台鐵表示，將運用優質設備器材使消毒防疫升級，有效輔助現場清潔人力，提昇消毒強度。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵局專門委員胡雅芳表示，為了防範疫情，台鐵落實各項防疫措施，從進站到搭乘有6大重點提醒，包含搭車全程戴口罩、發燒不可進站、各站配備消毒酒精、候車保持社交距離、車廂內禁止飲食、廁所提供洗手乳及感應式水龍頭等，提醒並保護民眾。