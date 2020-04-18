負債已破3000億！　華航、長榮「過度信用擴張」還能撐多久？

圖文／CTWANT

受到新冠肺炎影響，4月14日桃園機場運量僅剩669人次，第一航廈更是0入境，「華航更名」一事引起各方爭議。但其實中華航空、長榮航空合計金榮負債超過3000億元，可算是過度信用擴張；在政府紓困資金到位後是否能填補缺口、接下來還能撐多久，也同樣令人擔憂。

據《聯合新聞網》報導，桃機去年初單日起降超過700架次，每日搭載近14萬人次，但現驟減至約100架次，14日更剩下669人，創下桃園啟用41年來的新低數字。於此之前，華航、長榮才剛經歷罷工事件，企業也尚在重整階段。

據兩間國籍航空上月公布的2019財報，華航金榮負擔已破1400億元，達淨值2.4倍；長榮負債比華航還多300億元，達1700億元，達淨值2.3倍。有金融界人士解釋，華航、長榮「借來的錢」已達股東資金2倍以上，根本就是過度槓桿，或過度信用擴張。

請繼續往下閱讀...

業界人士表示華航、長榮每月現金淨流出約30億至50億元，但據財報可得知兩間公司的帳上現金分別約300億元、500億元，若金融紓困不到位，或是疫情未改善，必造成周轉不靈。報導指出，即使政府豪撒500億元紓困，銀行承擔能力也還需考量。

更多 CTWANT 報導

女兒裙子太短！遭男師偷拍「拉扯手受傷」 陸元琪直播揭校方惡行

3度「零確診」卻更憂心…前衛生署長曝警訊：台灣未來不樂觀

馮德倫曬妻44歲生日照 舒淇回應「這女的是誰」

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～