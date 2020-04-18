敦睦艦隊靠港僅隔離6天就下船！國防部遺憾「無法掌握真實狀況」原因曝

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18日）公布新冠肺炎確診3案例，全是敦睦艦隊3名實習兵，分別在高雄、台中和桃園採檢確診。當初該船抵達國家門後只隔離6天就下船。國防部表示，船上都有醫官每天回報每人身體健康狀況，但很遺憾的是，每次報告都是正常的，讓督導單位無法掌握真實情況，造成3例確診。

指揮官陳時中表示，現在規定對於船舶進出港及所有船員機制，靠泊我國港口前30天內無靠泊國外港口之船舶所屬船員入境得採自主健康管理，不是說停靠起算，是沒有停靠國外相關的，沒有接觸要30天，到港沒有馬上下船，這滿了30天後才下船。

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國防部軍政副部長張哲平說，為配合這次疫情發展，整個敦睦規劃做了調整，回來為符合指揮中心特別提醒規範，回來後因未從帛琉離開，是3月15日靠港，是4月9日返港，在海上又多留了6天，符合到達30天規定，才讓他們下船。

張哲平表示，為了這次疫情發展任務，都有派隨行醫官，是派胸腔內科或跟疫情專長醫官，每天回報船上所有官兵同仁健康狀況，但很遺憾的，傳來的報告裡都是正常，所以讓政策督導單位無法掌握真實情況，所以造成今天有3位確診，國防部表達深感遺憾。