軍艦抵帛琉⋯辦兩天歡迎晚會！　12人船艙內「3人不幸中鏢」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣佈，我國今日新增三例境外移入個案，均為20多歲男性，在我國某艦隊實習。海軍司令部表示，染疫的三人是住在12人艙。另外當時抵達帛琉後，有兩天舉辦政要歡迎儀式與晚會，但都有全程戴口罩。

指揮中心宣佈，我國今日新增三例境外移入個案，均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。三人於2月21日起登艦實習，該艦共337人(含2名個案)於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

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海軍司令部副司令梅家樹表示，確診的三名官兵是住在同一間寢室內，為12人住的船艙，每艘艦艇最少都有派遣一名醫官隨行，該艘船艦則有兩名醫官協助隨行。

梅家樹表示，3/12抵達帛琉，有執行檢疫，要求填寫入境他國聲明書，也將各艦隊人員體溫與健康狀況如實陳報，並全程都有戴口罩，為了防治不確定的風險，隊伍要抵達的前三天也透過大使館，了解當地疫情狀況。

梅家樹表示，當時獲知也是帛琉零確診，因此綜合考量下，3/13、3/14有辦理帛琉的政要歡迎儀式，為了聯繫，也舉辦了晚會，但晚會人員來賓都有防疫作為，如量體溫、消毒、詢問健康狀況，官兵也在這兩天以團體方式到地區參訪，同時全程都有戴口罩。