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壯男隔離期間「爽帶5女回家激戰」　鄰居嚇瘋：他是確診患者

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一名奈及利亞籍被確診新冠肺炎的男子，在隔離期間被抓包帶不同女子回家過夜。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲一名奈及利亞籍被確診新冠肺炎的男子，在隔離期間被抓包帶不同女子回家過夜。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

圖文／CTWANT

防疫最怕出現破口！大陸廣州傳出一名非洲籍男留學生，在隔離期間帶了5名不同女子回家過夜，沒多久該名男子檢驗結果呈現陽性，引發當地一陣恐慌，該社區的監視器畫面也在網路上流傳。

根據《澎湃新聞》等大陸媒體報導，近日大陸廣東省佛山市一處高級社區大樓，有人發現一名身材健壯、疑似非洲籍的男子，在不同時間內，陸續帶過5名正妹回家過夜，且男女都沒戴口罩；最令人驚訝的是，這名輪流帶5位女生回家的男子，是被確診為新冠肺炎的患者，引發當地一陣恐慌。

▲▼ 0

▲監視器出現多名不同女子。

據了解，這名被確診的男子，疑似是奈及利亞人，現年41歲，是來廣東讀書的留學生，3月19日從廣州白雲機場入境，之後進行居家隔離14天，但在4月7日核酸檢測結果，顯示為陽性，是新冠肺炎確診患者。

在該男子被確診為新冠肺炎後，陸續有影片在網路上熱傳，表示這名男子曾在這段期間，帶過5位不同女生回家過夜，但該社區大樓的管委會否認傳言，表示社區內，的確有一非洲籍的留學生被確診，但「帶女子回家」的影片是謠言。且據了解，官方已經匡列與確診男子密切接觸者有4人，現在都在隔離觀察中。

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