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2020漫畫博覽會取消！網含淚支持：這個暑假不完美了

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▲▼等你5年、10年都願意！第20屆漫畫博覽會獨缺京阿尼，京阿尼留言祈福專區滿滿洋蔥。（圖／記者林育綾攝）

▲2020年「第21屆漫畫博覽會」取消。（資料照／第20屆漫畫博覽會，記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「第21屆漫畫博覽會」原訂於今年7月30日至8月3日舉行，不過受到新冠肺炎疫情影響，主辦單位今（15）日公布確定取消，將積極投入籌備2021年的展覽。不少網友看了表示「含淚支持！雖然這個暑假不完美了。」「雖然遺憾，但支持這決定！」

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，中華動漫出版同業協進會今（15）日公告說明，由於世界各國採取在格的防疫措施和入境管理，導致不少國際航班取消，為了切實維護廠商，邀請的老師嘉賓和參觀者的身體健康及生命安全，減少人員聚集帶來的風險，中華動漫出版同業協進會與八大主辦單位共同協商達成決議，在整體評估及會員意見調查後，決定停辦2020年在世貿一館舉行的「第21屆漫畫博覽會」，另將積極籌備2021年的展覽。

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▲▼受疫情影響，2020年「第21屆漫畫博覽會」取消。（圖／翻攝自臉書「漫畫博覽會」）

▲受疫情影響，2020年「第21屆漫畫博覽會」取消。（圖／翻攝自臉書「漫畫博覽會」）

許多網友看了消息感到遺憾，但也支持決定，紛紛留言表示，「雖然有點可惜，但慶幸省下錢讓我不會餓死」、「雖然遺憾，但支持這決定！等疫情結束，大家再開心瘋動漫！」「少花一筆了！大家注意安全，多多洗手，口罩戴好戴滿。」「大家保重，明年再相見！」

也有人提出，「現在才4月中，漫博8月的事情，不會覺得現在停辦會太早嗎？」而有他人回應，如果以大型活動來說，2個月前才決定停辦與否，通常有點太晚了，還牽涉到各家出版社的場佈安排、外國老師邀約、出版商品擬定跟製作等等，非常複雜，現在決定停辦已經是靠近壓線的時間點了。

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