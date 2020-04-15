再增13人解除隔離！國內新冠肺炎確診395案「累積痊癒137人」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日表示，國內累積確診395案，新增13名患者解除隔離，累積痊癒人數達到137人。

中央流行疫情指揮中心表示，昨(14)日國內新增1,206例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計49,748例(含46,329例排除)，其中395例確診(今日新增案394、395)，分別為340例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，137人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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指揮中心指出，全球累計1,976,193例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國 605,193例、西班牙172,541例、義大利162,488例、法國143,303例及德國125,098例為多；病例中125,122例死亡，以美國25,757例、義大利21,067例、西班牙18,056例、法國15,729例及英國12,107例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲0415新增2例確診。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）