五教共主「淫亂仙女班」荒唐手冊流出：時時等候道主召喚

圖、文／鏡週刊

C先生曾是少龍的信徒，他說，少龍開了一間「太一電子檢測」公司，要信徒把剛畢業的女兒送來當員工。

▲看似和藹可親的少龍，本名徐浩城，二十年前曾遭信徒指控斂財、性侵。（圖／鏡週刊提供，下同）

C先生告訴本刊：「少龍告訴信徒，只要進入太一，就可進仙女班，但事實上仙女班根本就是他的選妃班。很多信徒認為，女兒能有工作，還能一邊靈修，機會難得，因此紛紛把女兒送到太一上班，讓她們當仙女。」

本刊從信徒手中取得「仙女手冊」，有少龍手寫的「道主開示」，要求加入仙女班的女孩須聖潔、臣服，還要她們終生獻身，成為「道主的新娘」，並強調道主的新娘就是「道」的新娘，成為新娘後，比身為「僕人」的父母層次更高，父母地位也能因此提升。

道主開示中還提到，被教主選上當教主的新娘，才有名字去靈性世界。成為道主的新娘，身心靈層面必然知曉道主的一切心態、思想、觀念、意念等，因此沒有凡俗與靈性之分，必須順其自然、時時等候道主「召喚」。

也許是少龍的行徑，太過誇張，讓不少受害人難以忍受、抵抗，為了讓自己的行徑合理化，所以在再版的仙女手冊上，寫到高雄道場有仙女被擁抱而受驚，還以「被道主擁抱等於被大自然擁抱」等說詞，企圖洗腦這些女孩及其家屬。

回應

本刊致電少龍的太一總公司，並留下記者電話，該公司人員表示會轉告少龍祕書並回電，但遲遲未獲得回應後，本刊再次撥打太一公司，然該公司卻直接表示，若無回電就表示不予回應；本刊另致電少龍唱片總店，該店長也明確告知拒絕媒體採訪，更代表少龍拒絕，本刊記者旋即遭掛電話，無法獲得回應；本刊即以Mail方式列出6項問題寄出，但至截稿前，少龍仍不願意回應。

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