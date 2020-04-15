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英國掀接骨木莓搶購潮？　營養師解密：抗氧化食材吃出保護力

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▲在歐洲被視為是老百姓藥箱的接骨木，PTT爆卦它的果實竟在抗疫期引起國外瘋搶，營養師解密接骨木莓的關鍵功效，可提升身體保護力。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

新冠肺炎疫情全球延燒，不少民眾會靠飲食提升自身免疫力，幫助抵抗病毒入侵，近日就有網友在PTT發文詢問：「有沒有英國人一生病就先搶接骨木莓的八卦。」原來是日前英國爆發恐慌搶購潮，該名網友得知英國人為了提高防疫力，在藥局、賣場狂搶接骨木莓，就連網路商店亞馬遜也都很難買到，貼文一出引發不少討論。

▲▼英國掀接骨木莓搶購潮？PTT爆卦。（圖／翻攝自PTT）

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▲▼有網友在PTT發文問卦「有沒有英國人一生病就先搶接骨木莓的八卦」。（圖／翻攝自PTT）

▲▼英國掀接骨木莓搶購潮？PTT爆卦。（圖／翻攝自PTT）

正當國外瘋搶接骨木莓，上街詢問台灣民眾對接骨木莓的熟悉度，普遍表示國外滿常把它製成果汁、果漿或營養品，但在台灣比較少見，有民眾一知半解的說：「有聽過接骨木，就是哈利波特死神的聖物裡面，那個接骨木魔杖，然後在一些店好像有賣接骨木莓果汁吧。」

▲▼英國掀接骨木莓搶購潮？ 營養師解密：抗氧化食材吃出保護力。（圖／記者謝婷婷攝）

▲有民眾表示接骨木莓在國外夯，平常自己上班有喝接骨木莓粉的習慣。（圖／記者謝婷婷攝）

不過也有民眾表示，平常就有在喝接骨木莓營養補充品的習慣：「你是說那個Black Elderberry嗎？我有聽過。」另一名民眾則說會在上班日適度攝取：「我都有在喝，接骨木莓粉國外很紅。」

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲接骨木莓含有維生素C、酚酸和原花青素，可調節身體免疫力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

果實呈現深紫色的接骨木，在歐洲不只被視為是老百姓的藥箱，還是歐洲草藥學盛行的保健植物，營養師陳琳臻解密功效：「接骨木莓含有豐富的維生素C、酚酸、原花青素等多酚類，其實這些都是非常高強度的抗氧化素，可以幫助我們清除身體的廢物，讓我們新陳代謝更好，調節我們的免疫力，達到對我們身體的保護。」

▲▼ 英國掀接骨木莓搶購潮？PTT爆卦 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼營養師提醒接骨木安全的食用方式，可選擇煮熟的花和果實，或是接骨木莓萃取的保健品。（圖／記者謝婷婷攝）
▲▼英國掀接骨木莓搶購潮？ 營養師解密：抗氧化食材吃出保護力。（圖／記者謝婷婷攝）

不過營養師也提醒，接骨木的莖和枝具有部分毒性，一般來說安全食用方式，是選擇煮熟的花和果實，或是經過果實萃取的保健品。想要強化體質，吃出身體保護力，除了服用接骨木莓，多吃西印度櫻桃和甘草等植物性成分，也是好的選擇。

▲▼ 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼ 適度吃西印度櫻桃（上圖）和甘草（下圖），也可提升身體的保護力。（圖／取自免費圖庫Pixabay、圖／記者謝婷婷攝）

▲▼英國掀接骨木莓搶購潮？ 營養師解密：抗氧化食材吃出保護力。（圖／記者謝婷婷攝）

陳琳臻進一步解釋：「西印度櫻桃維生素C的含量很高，像是甘草，有些甘草的萃取物，其中黃酮類的化合物，都是抗氧化的營養物，可以幫助我們去提升身體的保護，或是像是維生素C，都是這個階段可以選擇保健品的補充。」在非常時期，除了戴口罩、勤洗手消毒外，多補充關鍵營養素，替抵抗力加分。

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