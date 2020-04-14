30萬人準備復工！西班牙單日死亡數「517人」創新低　漸進式解封

▲警察在馬德里地鐵站發放免費口罩。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙新冠肺炎確診數突破17萬，死亡人數超過1.7萬人，是歐洲疫情最嚴重的國家。不過當地政府向媒體表示，有鑑於近日新增確診人數減緩，正開始解除部分地區的封鎖限制，預計會有30萬人返回工作崗位。

根據CNN報導指出，西班牙馬德里地方政府官員透露，目前該國進入第2個月的封鎖期，不過隨著疫情減緩，13日已開始解除部分地區的封鎖限制，允許無法在家上班的人，如建築、製造業員工復工，而餐飲服務業仍受到限制，預計這波會有30萬人重返工作崗位。

▲西班牙政府開放部分產業復工。（圖／路透）



美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時資料顯示，目前西班牙確診數超過17萬人，死亡數達1萬7700多人，是歐洲疫情最嚴重的國家。不過，該國13日的單日死亡人數為517人，已經降至過去3周以來的新低。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，該國會「循序漸進」地解禁，並非一次全部開放。西班牙中央政府也在全國範圍發放了100萬個新冠肺炎檢測包，預計未來幾周還會發放500萬個。

加泰隆尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）則痛批，此時解禁是「不負責任且不計後果的」。擁有94萬成員的西班牙總工會（GTU）也呼籲．工廠的雇主應該要能確保每位員工的個人防護措施。

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