成大高材生「屎尿倒水塔」！住戶連喝2個月「灰黃濁水」崩潰送醫

圖、文／鏡週刊

好噁心！日前一名網友在臉書爆料，指自己所住大樓近兩個月都陸續有房客反應水龍頭的水有異味。隨後房東展開追查，不料卻在地下室的水塔內驚見漂浮大量廢棄物，包括瓶裝尿液、排泄物、煙蒂等，而讓大樓住戶使用污染水源的肇事者竟然還是日前退租的成大高材生。

近日一名網友在臉書社團《爆料公社》發文指出，近2個月陸續有房客察覺自來水有異味，房東也因此詢問自來水公司是否在這次配水中的氯含量較高而導致怪味，但對方回報一切正常。近日再有房客反應上吐下瀉就醫，房東就先爬上頂樓檢查水塔查無異狀，直到晚間到地下室水塔時即被眼前的景象嚇壞。

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網友表示，當時水塔上的水面漂浮著衛生紙、菸蒂等垃圾，更讓人咋舌的是還有多袋的瓶裝尿液、排洩物及廚餘，水質更因受到污染呈現混濁的灰黃色。當該網友想到她與大樓住戶使用污染水源已有一段時間，加上日常生活的刷牙洗臉、洗澡，甚至煮飯時用的水都源自受污的水塔，就感到相當噁心。

網友提到，事發後房東憶起，2個月前曾有一名就讀國立大學研究所的高材生租約到期，房東也要求他退租前先把堆在地下室的垃圾全清除，不料該研究生竟硬是把「已加蓋」的水塔打開，直接將垃圾倒入水塔。

眼見惡行被揭發，研究生也在與房東的通話中坦承自己貪圖一時方便，加上誤以為那是「化糞池」才隨意丟棄，之後會配合住戶時間到警局報案並負起全責。惡劣的行徑也讓該網友暴怒直轟：「真的無法理解已經讀到研究所了，怎麼還會做出這種事情，令人髮指且不可原諒！」

該貼文一出即引發網友熱議，紛紛難以置信表示，「跟謀殺沒兩樣」、「噁到爆炸」，由於水塔上有多袋的瓶裝尿液，也有網友質疑此舉是否有復仇意圖。



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