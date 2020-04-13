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美軍2偵察機再現蹤台灣南部海域！ RC-135W+P-3C　3週內第10度

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▲▼ P-3C反潛機。（圖／翻攝自美軍網頁www.af.mil）

▲美軍RC-135W電偵機、P-3C反潛機各一架今天先後現蹤台灣南部海域。圖為P-3C同機型軍機。（圖／翻攝自美軍網頁www.af.mil）

軍武中心／綜合報導

中共解放軍海軍航空母艦遼寧號12日經台灣東部海域向南航行，根據「飛機守望」顯示資料，美軍RC-135W電偵機、P-3C反潛機各一架今（13）日先後現蹤台灣南部海域，這也是美軍機不到三週內第10度出現台灣周邊空城。

據中央社報導，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在全球持續延燒，但共軍仍不時進行機、艦遠海長訓，破壞區域穩定、和平及安全。

國防部昨天證實，共軍航空母艦遼寧號編隊及所屬5艘護衛艦，4月初離港後在黃海、東海航訓，11日由東海航經宮古水道後，昨天由台灣東部外海經南部海域繼續往南航行，國軍全程監控。

逢此敏感時刻，根據「飛機守望（Aircraft Spots）」今天資訊顯示，一架RC-135W電子偵察機現蹤台灣南部巴士海峽一帶空域；另外，一架P-3C反潛機也隨後出現在台灣南部海域。國防部發言人史順文少將表示，有關台海周邊海空域，國軍都全程掌握。

根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，今天是3月25日以來，美軍在不到三週內，第10度在台灣周邊飛行。

第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次是4月8日的RC-135U電偵機；第六次是4月10日的RC-135U電偵機；第七次是4月11日，為EP-3E電偵機；第八次為13日的EP-3E電偵機；第九次為今天的RC-135W電偵機；第十次也在今天，為P-3C獵戶座反潛機。

國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲昨天受訪表示，6天前日本防衛省公布2艘俄國巡防艦穿越對馬海峽，並航經台灣東部海域；而共軍遼寧號也同樣航經東部海域，評估演訓的地點為菲律賓海，且可能與俄國連動。

蘇紫雲認為，菲律賓海將成為美國、中國的第二戰場，因為菲律賓海為中國戰略核動力潛艦發射戰略導彈的海域，中共核潛艦在南海無法直接攻擊美國本土，一定要穿越巴士海峽到菲律賓海，「這也是為什麼最近美國電偵機頻繁現蹤巴士海峽的原因，目的是為監測中國潛艦動態」。（編輯：郭無患）1090413

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