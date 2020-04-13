做空機構狙擊瑞幸、愛奇藝　他點名「中概股」要當心　

▲大陸財經專家點名美股「中概股」要當心。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

瑞幸咖啡爆發財務造假後，包含愛奇藝、好未來等「中概股」接連被做空機構盯上，愛奇藝當天股價甚至下跌近10%才回升。大陸財經作家認為，在美國投資者眼中，「中概股」可說是「一榮俱榮，一損俱損」，此次事件宛如2011年前後，在渾水、香櫞等做空機構狙擊下，大批中國公司被停牌或退市的情況。

Wolfpack Research做空報告顯示，2019年10月至11月期間，大約31.9％的愛奇藝用戶，透過其與愛奇藝合作夥伴（如京東或小米TV）的會員資格，瀏覽愛奇藝唯品會的內容，愛奇藝以「總會員」身份計算「雙重會員」資格，使愛奇藝可以誇大收入與營運、銷售成本。

不過，愛奇藝8日凌晨迅速回應，否認所有不實指控，並保留法律追訴權力。愛奇藝創辦人兼CEO龔宇也在微信朋友圈發文強調，「邪不壓正，看最後誰贏！」大陸財經作家吳曉波的微信公眾號《吳曉波頻道》則在10日以「瑞幸咖啡造假後，無論哪個中國公司看起來都像騙子」為題發文。

▲大陸財經專家吳曉波。（圖／翻攝百度百科）

文章提到，做空機構的角度來看，過高的毛利率就是不正常，肯定存在問題，便會以此為起點找出各種或真或假的財務漏洞，進一步做空。從瑞幸咖啡到再到愛奇藝，不管在海外上市的中國公司從事什麼業務，在美國投資者眼中，都有一個共同的名字，叫做中概股，一榮俱榮，一損俱損。

文章指出，上一輪中概股大規模被針對是在2011年前後，當時渾水、香櫞等做空機構連番狙擊，造成「綠諾科技」、「中國高速頻道」、「東南融通」等多個中國概念股因造假被停牌或退市，隨後打擊面擴大至所有中國公司，包含網秦因股價跌破1美元慘遭退市，360私有化回A股等。

文章引述安永《全球IPO最新信息》，2010年全年在美國上市的中國企業高達42家，退市的僅有3家；到了2011年，上市企業減少至14家，退市的企業數量激增到41家；在2012年上半年退市的中概股公司數量便達到19家，全年僅唯品會和歡聚時代兩家公司赴美IPO。顯示做空機構的狙擊，對「中概股」帶來不小影響。

▲瑞幸咖啡爆財務造假，神話破滅。（圖／翻攝百度）