不理星國總理夫人何晶「Errr...」風波影響　外交部回應了

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

星國總理夫人何晶（Ho Ching）11日在臉書轉貼台灣捐贈100萬片口罩的新聞，並留下評語「呃...」（Errrr...）引起網友熱議，甚至有星國網友直指是台灣政府當初禁止星國口罩生產線回國，所以才讓人覺得反感。對此，外交部並不理會何晶的評論，未來仍會以政府發言為主。

為因應全球新冠肺炎疫情持續惡化，而國內口罩產能也持續上升，我國在評估在能力範圍後，持續推動國際防疫人道合作。對此，外交部於9日記者會上宣布，將推動第二波口罩援外行動，對象將涵蓋新南向的重要夥伴。

外交部表示，新加坡是台灣的重要國際友人，在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切，政府宣布第二波外援後，也和星國相關單位進行討論。

在星方的態度上，外交部表示，初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中，若有結果，將會對外說明。

外交部指出，新加坡政府為因應防疫需求，也為因應政府口罩出口禁令，因此將設置在我國的兩條口罩生產線移回該國生產。由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，星方已順利將生產線移回新加坡；在移回後，台灣廠商也持續遠距指導、協助維運。

外交部強調，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼。兩國政府間，將基於此長久情誼，持續深化關係，而兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。

▼新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）。（圖／達志影像／美聯社）

