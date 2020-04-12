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共軍遼寧艦現身台灣東部外海後　美軍電偵機再度現身巴士海峽

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▲▼美軍電偵機現身巴士海峽。（圖／翻攝飛機守望推特）

▲美軍電偵機現身巴士海峽。（圖／翻攝飛機守望推特）

記者黃巈禾／台北報導

中國解放軍遼寧艦10日晚間7時，於日本長崎縣男女群島西南方約420公里處出現後，一路南下往太平洋航行，11日晚間出現在台灣東部外海，我國168艦隊軍艦立即出港，監控解放軍航母編隊。另外，根據推特「飛機守望」（Aircraft Spots）指出，美軍一架EP-3E電偵機，12日在台灣南方巴士海峽現蹤，並往南海飛行。

日本防衛省統合幕僚監部11日晚間發布新聞稿指出，10日下午7點左右，日本第五護衛隊在長崎縣男女群島西南方約420公里處發現，解放軍的遼寧號航空母艦（舷號16）、052D型導彈驅逐艦西寧號（舷號117）、052D型導彈驅逐艦貴陽號（舷號119）、054A型導彈護衛艦棗莊號（舷號542）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）、901型補給艦呼倫湖號（舷號965），這6艘艦艇從沖繩本島、宮古島之間的水域南下太平洋，11日晚間現身在台灣東部外海。

根據長期追蹤飛機動向的推特「飛機守望」資料顯示，一架美軍電偵機EP-3E，12日在台灣南方巴士海峽現蹤。在12日之前，這個月的8日、10日、11日都有相關紀錄，10日、11日、12日美軍電偵機都現身巴士海峽。對此，國防部僅低調表示，國軍均有全程掌握並適切因應。

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