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資深製毒師轉行搞「擄鴿集團」　強索鴿主3萬元...獲利上百萬

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▲▼張姓主嫌曾是製毒師，因曾遭逮便轉做擄鴿集團，強索鴿主獲利上百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張姓主嫌曾是製毒師，因曾遭逮便轉做擄鴿集團，強索鴿主獲利上百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲報案，有民眾在山區架設捕鴿網抓賽鴿，最後要求被害人匯款後把鴿子放飛，每隻鴿子平均要價1萬至3萬元，而主嫌還曾是1名製毒師，因遭逮捕不敢再做，但卻欠下百萬賭債，而轉行當起擄鴿主嫌。

警方調查，年約50歲的張姓嫌犯，曾經在金山山區設立製毒工廠，利用硫磺氣味當掩蓋製毒，但遭警方查緝後不敢再做，但又要面對百萬債務，於是找來51歲的楊姓兒時玩伴一起在山區架設捕鴿網進行擄鴿。

▲▼張姓主嫌曾是製毒師，因曾遭逮便轉做擄鴿集團，強索鴿主獲利上百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張嫌等人將鴿子藏在山區，等鴿主匯款之後再通知山上同夥將鴿子放飛。（圖／記者邱中岳翻攝）

張嫌因曾在山區成立製毒工廠，因此對山區狀況相當了解，張先在山區架設捕鴿網，每次攔阻都是40至50隻賽鴿，再透過鴿子腳踝上的資料聯繫主人，並要求對方匯款，等對方匯款後再將捕獲的鴿子放飛。

張嫌還會依照鴿子身形、眼睛等分檔次，每次喊價1萬元至3萬元不等，等到對方匯款之後再將鴿子繼續放飛，有鴿子主人不滿「以前一隻2千至3千元，現在還漲價要1萬至3萬元」。

警方在3月底上門查緝，帶回40隻鴿子，另外還搜出尼龍補網、提款卡、存款簿、勒贖帳冊及4支手機等贓證物，估計侵害不法利益達上百萬元之多，訊後依照違反組織犯罪防制條例、竊盜、詐欺、洗錢防制法等罪送辦。

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擄鴿勒索獲利製毒

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