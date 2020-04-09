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開發金獲准延長2年併中壽　金管會「按季」盯併購進度

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／資料照

記者紀佳妘／台北報導

開發金控申請延長併購中國人壽一案，金管會今（9）日表示，7日正式回函給開發金，有條件同意開發金延長併購中壽時程，要求須有具體規劃，充分讓董事會及金管會了解的情況下，准許延長至該屆董事任期屆滿（2022年6月13日）前完成100%併購。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，這次同意開發金延長投資中壽，也考量到此案為合意併購，且開發金對中壽有實質控制力，再加上市場因素，以及雙方公司股東權益、2家金融機構未來發展與金控綜效等，原則上同意在具體規劃下，加上董事會及主管機關監督，以利併購時程得以如期完成。

莊琇媛指出，檢視當初承諾2020年3月13日要100%併購中壽的計畫，儘管當初開發金「有做一些準備，但沒有完全準備好」，也就是當初的財務規劃沒有非常具體，因此這次要求無論是現金增資或換股等方案，都需在財務規劃中完整呈現。

莊琇媛說，原先開發金申請延長時間為3年，但銀行局認定既是董事會決定要延期，應就由這屆董事來達成目標，所以最後准許延長至這屆董事任期屆滿，而後續財務規劃須報到董事會通過後，才可開始執行，而開發金要每季都向董事會報告，每半年與主管機關報告進度，銀行局也將按季看董事會紀錄，監督執行情況，預防出現併購不成的問題。

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