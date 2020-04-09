黑犬沒綁好突竄出！害機車騎士犁田死亡　法院判飼主應賠家屬441萬

▲男子養的黑狗沒綁好，慘害機車騎士摔落田裡不治，法院判賠441萬餘元。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名莊男2017年5月騎機車行經和美鎮孝義路時，楊男飼養名為「憨豬」的黑犬突然竄出，莊男閃避不及連人帶車摔進路旁的農田裡，隔天早上被人發現傷重不治，莊男的妻子及2名未成年子女，要求楊男應賠償3人殯葬費、扶養費以及撫慰金等費用總計782萬多元，地方法院判決，楊男應賠441萬餘元給家屬。

據判決書內容指出，楊男事發後於警詢時及檢察官訊問時即自首，並自白供稱：那隻黑狗是伊所飼養，不小心讓狗跑出去，造成車禍並使騎士傷重不治。

楊男向法官辯稱「憨豬」跑出去，害莊男摔車致死是意外；而莊男在騎機車前有喝酒，騎車車速很快，撞到黑犬仍未煞車，而向右偏駛14公尺後掉落路邊稻田中，因呼吸性休克而死亡，莊男如果沒有喝酒，騎機車時應該能閃避黑犬。

法官審酌後認為，莊男飲酒後駕駛機車，固反應力降低，並有過失，然觀諸該肇事犬毛色為黑色，於深夜視線昏暗下，楊男卻任牠任意遊蕩於黑色柏油道路上，途經車輛駕駛人縱未飲酒，亦有高度可能閃避不及而發生系爭交通事故。被告行為對於造成系爭交通事故原因力較強，應負擔80％之過失責任，判決楊男應賠償家屬3人441萬多元，全案仍可上訴。

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