翻拍台灣神劇找同業合作…華視稱合約「誤植」終止授權！大陸公司提告勝訴

▲由林以真、澎恰恰、孫興、戈偉如主演的《家有仙妻》，在1991年播出後紅遍兩岸，大陸公司近年想翻拍與華視鬧出授權糾紛。（圖／翻攝自微博）

記者羅志華／台北報導

近年陸劇、韓劇在台灣風行，但台灣也曾有許多精采作品，甚至在近30年後被大陸計畫翻拍。1991年在台播出的八點檔《家有仙妻》紅遍兩岸，北京九品芝麻影視公司於2015年間，向華視取得授權翻拍，並於2017年與同業合作推案，華視認為九品芝麻轉授權違約要求停約，雙方鬧上法院；北院日前判九品芝麻勝訴。

九品芝麻表示，他們於2015年8月，向華視取得可在大陸重新編劇、錄製的授權，並於同年12月間取得轉授權的權利、延長授權期限至2021年；不料華視竟於2019年2月，稱同意書內「並得轉授權予第三人」等文字為「誤植」，指九品芝麻以合作公司名義，向廣電總局登記推案違約，要求終止授權、並將授權期限改至2020年；九品芝麻除確認授權期限外，另以華視違約終止授權求償100萬。

華視主張，當初簽約說的是若要轉授權，必須得到雙方同意，否認同意書內「得轉授權予第三人」等內容，並指《家有仙妻》的翻拍計畫，在大陸廣電總局2017年8月的通知上，竟是以「北京拾壹俠影業」為登記公司，顯見九品芝麻已違約轉授權，且華視也沒同意延長授權，就算沒終止合約，授權也只到2020年8月。

法官審酌雙方契約更改協議書上，確實有紀載九品芝麻可轉授權、契約期限至2020年，判授權仍有效至2021年8月；違約金部分，法官認為，華視稱九品芝麻違約、要求終止授權雖沒有生效，但主張並不是毫無理由，判免賠。

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