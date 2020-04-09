　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

翻拍台灣神劇找同業合作…華視稱合約「誤植」終止授權！大陸公司提告勝訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼《家有仙妻》戈偉如。（圖／翻攝自微博）

▲由林以真、澎恰恰、孫興、戈偉如主演的《家有仙妻》，在1991年播出後紅遍兩岸，大陸公司近年想翻拍與華視鬧出授權糾紛。（圖／翻攝自微博）

記者羅志華／台北報導

近年陸劇、韓劇在台灣風行，但台灣也曾有許多精采作品，甚至在近30年後被大陸計畫翻拍。1991年在台播出的八點檔《家有仙妻》紅遍兩岸，北京九品芝麻影視公司於2015年間，向華視取得授權翻拍，並於2017年與同業合作推案，華視認為九品芝麻轉授權違約要求停約，雙方鬧上法院；北院日前判九品芝麻勝訴。

九品芝麻表示，他們於2015年8月，向華視取得可在大陸重新編劇、錄製的授權，並於同年12月間取得轉授權的權利、延長授權期限至2021年；不料華視竟於2019年2月，稱同意書內「並得轉授權予第三人」等文字為「誤植」，指九品芝麻以合作公司名義，向廣電總局登記推案違約，要求終止授權、並將授權期限改至2020年；九品芝麻除確認授權期限外，另以華視違約終止授權求償100萬。

華視主張，當初簽約說的是若要轉授權，必須得到雙方同意，否認同意書內「得轉授權予第三人」等內容，並指《家有仙妻》的翻拍計畫，在大陸廣電總局2017年8月的通知上，竟是以「北京拾壹俠影業」為登記公司，顯見九品芝麻已違約轉授權，且華視也沒同意延長授權，就算沒終止合約，授權也只到2020年8月。

法官審酌雙方契約更改協議書上，確實有紀載九品芝麻可轉授權、契約期限至2020年，判授權仍有效至2021年8月；違約金部分，法官認為，華視稱九品芝麻違約、要求終止授權雖沒有生效，但主張並不是毫無理由，判免賠。

生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
被譚德塞氣到！英留學女「公開要求道歉」　4分鐘超有條理嗆爆
人妻懷孕8個月…肚子突沒動靜　照超音波醫生傻：怎變「麻花捲」
240家藥局申請「退出口罩實名制」　陳時中回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

翻拍台灣神劇找同業合作…華視稱合約「誤植」終止授權！大陸公司提告勝訴

酒店女公關收置隔離病房　網驚爆：她確診前被客人「帶出場」

持西瓜刀當街砍殺19歲男臟器外露險送命　桃園2男殺人未遂起訴

涉詐領私菸檢舉獎金近250萬　前海巡署台南查緝隊中校分隊長羈押禁見

國小女師控同業霸凌搶床位　北教大研習營「5個人拉椅子來圍著我」

獨／酒「館」和酒店差一字免停業　公然反時中：歡迎大班幹部帶客入場享高抽成

無照整脊師騙過夫妻猥褻少女…再恐嚇「會得癌症」性侵妙齡女辯：她們都同意

批市府像土匪！夾娃娃機充滿18禁挨罰2萬　業者怒：「我愛可樂杯」不行嗎？

羅東工人整地…驚見野狗「嘴叼一截小腿骨」嚇傻！隔日挖出一具白骨女屍

誆取得巴西蘑菇專利賣股狂削5億　檢調搜索約談萬寶祿新藥女董座等7人

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖像...老顧客：就是我

翻拍台灣神劇找同業合作…華視稱合約「誤植」終止授權！大陸公司提告勝訴

酒店女公關收置隔離病房　網驚爆：她確診前被客人「帶出場」

持西瓜刀當街砍殺19歲男臟器外露險送命　桃園2男殺人未遂起訴

涉詐領私菸檢舉獎金近250萬　前海巡署台南查緝隊中校分隊長羈押禁見

國小女師控同業霸凌搶床位　北教大研習營「5個人拉椅子來圍著我」

獨／酒「館」和酒店差一字免停業　公然反時中：歡迎大班幹部帶客入場享高抽成

無照整脊師騙過夫妻猥褻少女…再恐嚇「會得癌症」性侵妙齡女辯：她們都同意

批市府像土匪！夾娃娃機充滿18禁挨罰2萬　業者怒：「我愛可樂杯」不行嗎？

羅東工人整地…驚見野狗「嘴叼一截小腿骨」嚇傻！隔日挖出一具白骨女屍

誆取得巴西蘑菇專利賣股狂削5億　檢調搜索約談萬寶祿新藥女董座等7人

禮服酒店妹確診！前後恐接觸50人　同事驚爆：她曾跟客人出場

影／元大S＆P原油正2受矚目　專家建議：這些眉角要考慮

開發金獲准延長2年併中壽　金管會「按季」盯併購進度

JHBL／信義天龍陣奏效　黃上銘20分9籃板賞溪湖2連敗

SBL／台銀擊敗傷兵璞園　力保季後挑戰賽機會

因應全中運延期　近兩年最佳全國賽成績可申請甄試

確診77天還沒出院！武漢台商採檢「時陰時陽」　張上淳證實了

日本第一艘鋰電池潛艇「凰龍號」回母港吳市！

車廠拉貨力道回升！廣華-KY公布3月營收月增75%　「搶攻日系新車銷售商機」

女網紅直播中自殘！濺血輕生：你們想要的不就是這個？　警半夜破門救人

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

快訊／愛爾蘭男3/17越南入境台灣！陳屍台北市農園旁

快訊／羅東工地發現屍塊！檢警調查中

「今晚不用來了」酒店小姐補睡中驚醒...轉戰飯局妹

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

居家檢疫衝夜店嗨！三重男身份曝…不繳百萬罰金GG了

快訊／秦偉性侵2女　最高法院判刑8年定讞

影／新竹居家檢疫情侶檔「悶壞了」...相約桃園吃牛排！

楓林網2創站人再起底！捧現金買豪宅開特斯拉

快訊／機車撞聯結車！鐵條「強插」腦顱慘死

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

喝錯飲料掀波…19歲男遭西瓜刀開腹25cm「直見肝臟」

更多熱門

相關新聞

《想見你》關於思念與悲傷的故事

《想見你》關於思念與悲傷的故事

《想見你》無疑地是2020年最具話題、最燒腦的台劇。就故事題材、劇本架構、敘事方式及演員表現等方面，可謂首屈一指。走過青春再回首青春的人，會瞥見靈魂深處早已埋藏的少年愁緒；擁有摯愛卻終究失去的人，會看到其中揭櫫的愛情理念。

《練愛NG》「戲假情真」細節動人

《練愛NG》「戲假情真」細節動人

禁出國缺授權　不宣布緊急命令？

禁出國缺授權　不宣布緊急命令？

《國際橋牌社》台灣中國是敵是友？

《國際橋牌社》台灣中國是敵是友？

大魯閣高層將公司品牌授權大陸！前執行長遭訴

大魯閣高層將公司品牌授權大陸！前執行長遭訴

關鍵字：

家有仙妻翻拍授權華視台劇八點檔

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

4款新iPhone規格、售價曝光

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

《梨泰院》LOGO抄襲韓網友傻爆眼

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面