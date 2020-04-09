民進黨「最後成立的黨部」連江縣　李問馬祖拓荒拉百人入黨

▲ 民進黨「最後成立的」縣市黨部連江縣，李問馬祖拓荒拉百人入黨。（圖／截自「李問」臉書粉專，下同）

記者郭世賢／連江報導

民進黨最後一塊版圖「連江縣民進黨黨部」終於在民進黨中國事務部副主任李問經過多年的催生下，7日完成。2020年1月角逐連江縣立委失利的李問，選後仍持續深耕馬祖，招募到逾100人入黨，8日成功組辦民進黨連江縣黨部。

連江縣是繼2000年成立的金門縣黨部後，最後成立的縣地方黨部，民進黨規定，成立縣黨部需要先有100位設籍在當地的黨員，因為馬祖地狹人稀加上歷史淵源，不容易招攬人馬，李問2個多月來在馬祖四鄉五島奔走，日前已招募到逾100人遞件申請入黨，7日順利成立。

▲ 民進黨「最後成立的」縣市黨部連江縣。

李問說，民進黨在台灣34年以來，唯一沒有地方黨部的縣市，這幾天，我們撰寫一封專屬於馬祖新進黨員的感謝信，分批把信件和黨證，送給陸續完成入黨程序的夥伴。我把新進黨員的黨證仔細封裝好，最近會一一送達。也感謝所有挺身而出支持的老朋友、新朋友，讓我們有機會共同見證民進黨創黨34年以來，最後一個「壓軸」成立的地方黨部。

因為馬祖長期國民黨經營，黨員招攬不易，大部分是新世代的青年人，有意入黨，因此李問也整理了入黨常見疑難雜症答客問，包含父母是國民黨地方幹部，長輩甚至是國民黨議員，能否入黨的真實個案該如何回應，供支持者參考。但也有位高齡80歲的長輩繳交入黨申請表，甚至還有國民黨地方要角的「藍N代」加入民進黨。

鏡面黨證上面，寫著「莫忘初衷」四個字。民進黨一路走來，不斷反省進步，秉持著不分族群、無分地域的理念，希望不斷開拓更多支持者，一同支持捍衛主權、守護民主自由的價值。也希望民進黨中央與地方協力合作，一起努力。

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