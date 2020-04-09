譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　我駐歐代表反駁：憑空捏造的惡意指控

▲譚德塞近期受到外界許多批評。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在例行記者會上直指，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，一罵就是3分鐘。對於譚德塞公開指責台灣外交部長吳釗燮，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁表示，吳釗燮以及台灣政府從未對他發動任何言論攻勢，這些都是憑空捏造的惡意指控，根本不值得國際關注。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會上，回覆各國記者提問，他先是按照慣例報告新冠肺炎（COVID-19）的疫情狀況，交代WHO在首例病例爆發以來的100天做了多少努力。接著CNN記者提問關於美國總統川普7日的抨擊，「WHO接受美國經費卻以中國為中心，後續考慮凍結挹注資金」；他笑回，「對個人來說，我不在乎，我專注在救人，我為什麼要在乎被罵」，現在每分每秒鐘都有人死亡，「為什麼在這個時候，我要一直想個人會不會被批評，而忽視人們需要協助」。

▲曾厚仁（左）由國安會副秘書長轉任駐歐代表。（圖／記者陶本和攝）

不過，對於外界近期的批評，譚德塞也首次在記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」、「我們會盡力做對的事」、「我們也會犯錯，我們也是人」，最終還是希望大家同心協力，共同對抗病毒。

而駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁接受《中央社》採訪時回應，對於譚德塞的指責，不論是台灣政府或被點名的外交部長吳釗燮，在正式新聞稿以及社群媒體上皆未對譚德塞進行任何人身攻擊，這些話根本毫無根據，都是憑空捏造出來的惡意指控，並不值得國際關注。台灣駐日內瓦辦事處也強調，對於譚德塞在記者會上的不實指控，感到十分遺憾。