居家辦公發現另一伴「變一個人」！妻哀嚎：被外星人掉包了

▲為防疫，台灣也有實施在家辦公。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情蔓延至全球，許多國家為避免群聚感染，都開始實施在家辦公，不過在家辦公也多增加了許多與家人相處的機會，有人就開始發現自己的另一伴在工作時，會露出不同的一面。

知名網路譯者Tony Tsou在臉書上分享，實施居家辦公後，許多人開始觀察到另一半工作時的另一面，他翻譯了Twitter上的留言，許多人分享自己的另一伴工作時和平時有多麼不一樣，有網友說道「被迫居家檢疫、在家辦公最有趣的地方就在於，你終於能觀察到你另一伴工作時的樣貌。像我就嫁給了一個會說『我們之後再繞回來討論這個話題』的男人，我以前都不知道」、「我老公在講電話的時候竟然很和善又很有耐心！他這根本就是身體被外星人掉包了吧！他明明就是那種連等紅燈都不耐煩、幫我買個雜貨一次不肯買超過三樣的人！搞屁！為什麼我平常不能跟那個有耐心的版本在一起！」、「我發現我老公其實具備聊天的能力，他只是無法跟任何與他工作無關的人聊天。」讓Tony Tsou認為非常有趣。

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▲知名網路譯者Tony Tsou在臉書上分享居家辦公後的趣聞。（圖／翻攝Tony Tsou臉書）

另外，因居家隔離政策，許多新聞工作者都開始在自己的家裡面播報新聞，臉書「小威的一生」就PO出了好幾位新聞主播或記者在家播報的畫面，他認為每位記者家中的樣子，都表現出了不同記者不同的個人特色，「喜歡這種暗色系的居家環境，顏色的搭配和小細節都蠻有品味，感覺應該是圈內人」、「後面的書櫃和牆上的畫都讓人覺得他是一個知性的人，平常可能會去看影展或是舞台劇的那種的，有一點舊金山居民的風格」、「簡約北歐風，後面的植物很漂亮，看得出來是一個心思細膩的人，但也有可能是會綁架自己女友的那種偏執狂。」

▲新聞工作者在家裡面播報新聞的背景各不相同。（圖／翻攝臉書小威的一生）

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