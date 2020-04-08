金芭黎台商「怎麼篩都是陽性」！至今仍住負壓病房　醫：只有檢測病毒才可能出院

▲金芭黎舞廳因新冠肺炎聲名大噪，而發燒仍去跳舞的武漢台商至今尚未離開負壓病房。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

一月從武漢返台，明明知道自己發燒卻趴趴走的金芭黎台商，因為隱匿活動史、接觸史而被開罰30萬元，金芭黎台商爽快付清罰款，但這件事付出的代價卻頗大，除了金芭黎舞廳生意大受影響，至今尚未恢復業績，業者也只能消毒再消毒、一問二問三問客人的旅遊史。

這位50多歲的台商更慘，除了30萬罰款之外，未來還必須面對傳染病防治法的相關刑責，但前提是他必須先出院！據了解，金芭黎台商自1/23入住負壓病房至今已經超過2個多月，雖然身體狀況良好，但反覆採檢都呈現陽性，所以遲遲未能離開負壓病房

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如果一直呈現陽性，難道一直關下去？面對許多民眾的疑問，曾為台大醫師的知名旅遊部落客林氏璧認為「病毒檢測」是可行的方式，林氏璧說，根據《自然》期刊最近發表的研究顯示，感染新冠病毒之後的頭七天病毒量相當高，此時具有很強的傳染力，進一步檢驗病毒，發現第8天之後就不再存在「活病毒」，不再具有傳染力，這表示多數患者的隔離時間其實不需要太長。

台灣的PCR檢測方式只能測出體內是否有新冠病毒，但無法知道是「活病毒」或「死病毒」，除非進一步檢測病毒才會知道，所以林氏璧認為金芭黎台商也許可以考慮採用病毒檢測的方式，釐清體內的病毒到底是死是活？也許，才能有出院的一天。

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