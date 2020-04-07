台南首例通訊投標得標　賴男以191萬7千元標得持分土地2筆

▲行政執行署台南分署開辦現場投標兼通訊投標以來，首次有民眾以通訊投標參與競標，標下持分土地2筆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為服務想要參與不動產投標，卻因沒時間或不方便到場親自投標的民眾，行政執行署台南分署自2月1日開辦現場投標兼通訊投標以來，首次有民眾以通訊投標參與競標，並由賴姓民眾成功以191萬7千元標下位於台南市中西區中正路旁，持分面積合計約10.5平方公尺（約3.17坪）土地2筆。

台南分署於7日下午3時舉辦聯合拍賣，拍出標的物及拍出金額分別為持分土地2筆191萬7千元、2010年份福特貨車5萬4千元拍出、2013年份光陽機車2萬2900元拍出、蘇菲亞鑽戒30分1萬元拍出、蘇菲亞鑽戒35分1萬9千拍出等，總計拍賣價金為206萬5250元。

台南分署指出，今日拍賣的2筆中西區持分土地為李姓義務人所有，李姓義務人因滯欠地價稅、房屋稅合計金額15萬餘元不繳納，名下2筆中西區土地遭拍賣抵繳欠稅。

台南分署提醒，在新冠肺炎疫情期間，為避免人潮聚集，台南分署新公告的不動產拍賣程序，將改採全面通訊投標，想要參加通訊投標的民眾，可以親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買之標的及願出之價額，填具投標書連同應繳之保證金妥為密封，並依台南分署規定標封之格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式，於開標日前１日寄達台南中正路郵局76號信箱。並請民眾於投標前須詳細閱讀該案之不動產拍賣公告。

為配合防疫工作，台南分署除於入口處配合量測體溫、配戴口罩，並以酒精作手部清潔外，為保持社交距離，台南分署特別加大拍賣室座位距離，參與拍賣的民眾亦井然有秩配合入座，台南分署感謝民眾的配合。

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