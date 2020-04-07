快訊／富二代林東京分3次…強制執行前一天「繳清100萬罰單」

▲林東京遭罰100萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹男林東京因居家檢疫期間趴趴走，成為首例遭重罰100萬元的違規案。行政執行署新竹分署指出，林東京除了4月初先繳納5萬元外，昨（6日）繳納45萬、今再繳50萬，共3張支票付清100萬元罰單，免於移送強制執行。

行政執行署新竹分署表示，本案裁罰後持續緊盯，並對外說明將積極強力執行，同時協助衛生局辦理移送前置作業，迫使林男因輿論及執行壓力，終於最後一天繳清全部罰鍰等部分。

林東京因居家檢疫失聯趴趴走，遭到縣府公布姓名協尋、並由衛生局於3月3日開出100萬元罰單，隨後林更被起底是「地主之子」、「富二代」。縣府指出，該張百萬罰單以專人親送方式交付林東京，繳款期限至4月7日為止，倘若林未繳，將面臨強制處分下場。

對於這張百萬罰單，林東京原本頗有微詞，先以郵政匯票繳納5萬元後，還向新竹縣政府提出訴願，並請求停止執行，還一度表示自己沒有錢、付不出來。但為確保處分迅速、正確執行，執行分署仍對林東京釋出善意，若有財力足夠的親人做擔保，也可讓林東京採分期付款的方式繳清罰款。

執行分屬指出，林東京在繳納了5萬元後，迫於輿論、執行壓力，終於在繳款期限7日前分別再繳納45萬元、50萬元，湊足金額付清百萬罰單，免於移送強制執行。

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