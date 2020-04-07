憂社區感染大爆發？前台大醫揭「關鍵數字1%」：等著批防疫破功的人，可省下力氣

▲有民眾不認為台灣只有零星社區個案。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

清明連假時，各地景點人潮湧現，外界憂心連假後恐出現疫情大爆炸。對此，前台大感染科主治醫師、現為知名旅日部落客「林氏璧」以平常心看待，認為若14天內未看到本土案例遽增，即為一種間接的普篩結果，他也強調其為病毒特性問題，與防疫策略未必有關，「等著要批評台灣防疫破功的人，我覺得你們可以省下這種力氣。」

台灣社區真的只有零星個案嗎？林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》PO文指出，關於普篩與否及連假後是否大爆炸，「會質疑者根本上就是基於一個不相信：不相信台灣的社區現在真的還只有零星個案。」他說，染上該病毒的人可能近50%無症狀，近來甚至有研究顯示連無症狀的病毒量都是高的且具傳染力，「怎麼想都是防疫破口」。

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對此，林氏璧指出：「我完全同意，我也說過我真的很意外我們可以擋到現在。社區的破口早在白牌司機就出現了。」他認為指揮官陳時中在記者會回應，春節前未硬性禁止大家出遊，原因在於對社區中案例還很少具有信心。

▲清明連假墾丁大街擠滿逛街人潮。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

林氏璧認同：「這個我也是有一定的信心！」台灣每天驗800個PCR（聚合酶連鎖反應），都是醫護人員一個個辛苦詢問有疑似症狀或有風險的接觸者，並一個個穿脫隔離防護裝備辛苦採驗出來的，「這樣之下還只有1%左右是陽性。如果去掉境外移入的個案數字肯定是更低。」對比東京2～5成的陽性確診，兩地流行程度有很大差距。

台灣的境外移入及本土確診個案數懸殊，林氏璧推估，「台灣的第二波歐美境外移入攻擊波高峰應該已過」，也分享自製圖表，發現台灣本土案例不見上升，更不用討論高峰問題。

「當然你可以說星星之火可以燎原，這我也同意呀。」林氏璧接著說，終究是機率高低的問題，截至目前台灣有9例本土找不到感染源，但前面已有6例過了潛伏期，周邊接觸者也幾乎沒有傳出去。他坦言「我沒有這麼悲觀，我覺得就平常心看待，如果這14天內我們沒有看到本土案例急遽增加，其實這就是一種間接的普篩結果了。」

林氏璧表示，「我們就拭目以待吧！」不須用太批評的角度看待此事，病毒特性的問題與防疫策略不一定有關，「等著要批評台灣防疫破功的人，我覺得你們可以省下這種力氣。我們還有太多該做的事情要做。」他再指「如果真的爆發了，那就是該來的總是會來。我們進入下一階段吧。沒有爆發的話，恭喜，我們的社區真的就是這麼乾淨。繼續擋下去！」