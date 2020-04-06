LINE Pay支付Uber Eats免手續費　祭18%回饋搶居家防疫商機

▲LINE Pay支付Uber Eats最高享18%回饋。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（6）日宣布攜手Uber Eats合作，正式在Uber Eats App導入LINE Pay支付服務，提供免信用卡海外手續費、新饕客獲超激省優惠券等活動，並祭出最高可享18%點數回饋的活動，搶攻居家防疫商機，支持全民安心在家。

LINE Pay表示，過去民眾以信用卡在美食外送平台結帳，必須額外負擔約1.5%的海外交易手續費，這個困擾可望隨著LINE Pay服務上線獲得解決，簡單來說，未來使用LINE Pay在Uber Eats App結帳，就可以節省1.5%的手續費。

▲LINE Pay攜手Uber Eats合作。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay宣布，為慶祝LINE Pay與Uber Eats合作上線，活動期間用戶享有多重優惠，最高可享18%點數回饋，而且LINE POINTS等同於現金，還有交易折抵無上限的特性，所以獲得的LINE POINTS回饋可再下次結帳時直接折抵使用。

LINE Pay指出，新冠肺炎疫情持續擴散，為了支持全民居家抗疫，民眾對於美食外送服務的需求隨之增長，這次藉由LINE Pay與Uber Eats合作推出的服務，不僅讓用戶與外送員減少現金交易的接觸機會，全方位落實「無接觸」外送體驗，希望讓LINE Pay成為 Uber Eats多元支付的首選。





▲Uber Eats App正式導入LINE Pay支付服務。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay分享，即日起至5月5日止，Uber Eats新用戶輸入超激省優惠碼 「LINEPay」，首次消費即可獲2次價值100元的優惠折抵，而活動期間在Uber Eats點餐並使用 LINE Pay付款，單筆消費滿299元即可獲LINE POINTS 10%點數回饋，並另得Uber點數10點，等同再享3%回饋。

LINE Pay強調，若綁定中國信託LINE Pay信用卡、LINE Pay簽帳金融卡，或富邦J卡付款，可再獲額外加碼的5%回饋，總計最高可享18%回饋，並在本週午餐時段推出結帳單筆消費滿1,000元，即可再享LINE POINTS 5%點數回饋的活動。