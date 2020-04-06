拉肚子憂染新冠肺炎？張上淳：腹瀉要加「旅遊史或接觸史」

▲0406中央流行疫情指揮中心記者會，專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎陸續出現不同於呼吸道症狀的特徵，中央流行疫情指揮中心昨（5）日公布將不明原因腹瀉列入通報定義。但腹瀉情況普遍，有民眾擔心拉肚子就有風險，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（6）日說明，腹瀉如果沒有特別的接觸史、旅遊史，就還不用太過擔心。

指揮中心修訂嚴重特殊傳染性肺炎病例定義，將腹瀉症狀納入臨床條件。張上淳5日說明時表示，分析近期確診個案腹瀉情況較多，回顧3月31日之前確診的322例當中，腹瀉症狀有19例，僅占6%；但4月1日至3日這三天確診26例，就有5例出現腹瀉，占了19%。4日專家會議決議，通報定義除了發燒、呼吸道症狀、以及之前加入的嗅覺、味覺異常之外，增加不明原因腹瀉同時有相關旅遊史或接觸史應通報採檢。

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張上淳6日進一步說明，新冠肺炎確診者發生腹瀉，有從輕微腹瀉、時間不是很長，到維持很多天腹瀉，嚴重者甚至一天腹瀉可達7~8次，基本上會比較擔心嚴重腹瀉，持續腹瀉不停者。

但並非一有腹瀉就要擔心染上新冠肺炎。張上淳說，一般生活很多人都會有腹瀉狀況發生，包含食物中毒、諾羅病毒或者輪狀病毒造成的群聚，這些不會因為新冠肺炎疫情期間就不發生；他強調，還是要應該注意於有國外旅遊史，或者和國外旅遊者接觸後，才是特別要擔心的。