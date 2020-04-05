主秘兒接機害2人染疫　周永暉遭拔觀光局長堅稱「自認跟個人無關連」

▲觀光局長周永暉因主秘兒害染疫風波，被拔官下台。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

觀光局主秘兒喝咖啡害2人染疫事件延燒，交通部長林佳龍今（5）日上午出席中央應變指揮中心會議後受訪指出，日前觀光局官員之子返國、接機同仁確診一案，經交通部調查，因涉公器私用及防疫不周，日前自請處分的觀光局長周永暉，將調任交通部參事，觀光局長一職則由現任副局長張錫聰代理。

對於被拔官一事，周永暉也發出聲明表示，有關前幾天機場旅客服務中心同仁不幸染疫的這件事，長官所稱的＂公器私用丶特權丶隱瞞實情⋯＂等等，我自認跟我個人並無關連，且事件從頭到尾我也完全遵照行政程序做了我本分該做的事，但因身為局長，今天長官要怎麼認定及決定我沒有意見，也會完全尊重。

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周永暉說，換言之，如果長官或社會大眾認為此事觀光局要負起責任，那麼由局長概括承受，我覺得也是理所當然，個人毫無怨言，但希望事件就此打住。

他說，畢竟疫情當前，觀光旅遊界受傷慘重，眼前觀光局還有很多事要做，希望我們大家讓觀光局同仁專心去協助業者抗疫及紓困，也期待各界對觀光局同仁的努力多予鼓勵，謝謝大家。

▲觀光局副局長張錫聰將暫代觀光局長一職 。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍上午受訪時表示，觀光局官員之子返台接機爭議，導致基層同仁不幸染疫、並產生防疫破口，該官員因違反規定，已被調職降級並記一大過處分。而觀光局長周永暉因有監督不周之責而自請處分，經調查，已決定將周局長調任交通部參事，觀光局長職務由副局長張錫聰代理。