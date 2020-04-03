還是找不到感染源！　莊人祥：案100、134、156「過潛伏期」結案

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診增至348人，其中有6人感染源不明。指揮中心發言人莊人祥今（3）日表示，有3例感染源不明個案已過潛伏期，加上接觸者採檢街為陰性，可能找不到感染源，宣布結案。

近期還在觀察期的感染源不明個案，分別為案100、案134、案156、案268與案322與案336，其中案100、156皆為南部20多歲女，均於3月12日發病；案134為中部30多歲女，在3月17日發病，3人均過了14天潛伏期，因找不到感染源，加上接觸者無人確診，宣布結案。目前在仍須留心的感染源不明個案，只剩下案268、案322與案336。

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案268為北部工作室老闆，於潛伏期曾到訪金山老街，確診一天後轉重症，但無須插管，目前接觸者仍在疫調中。案322為台師大學生，截至今日，接觸者匡列人數來到259人，其中7人需採檢，4人為陰性，另有3人待驗中。

案336為北部高級社區女保全，至今感染源不明，但已傳給一名附近40多歲住戶，兩人因團購曾接觸交談20分鐘，過程沒戴口罩染疫，兩人目前已匡列接觸者142人，已先針對女保全5名同住家人，以及女住戶1名友人進行採檢，目前仍在等待檢疫結果。