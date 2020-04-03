林鄭月娥年花200萬　聘1名小編打理臉書、IG帳號做宣傳

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

進入網路世代，政治人物經常透過社交媒體與民眾互動。據港媒報導，香港特首林鄭月娥每年編列53萬港元，約合新台幣200萬元預算，聘用1名「小編」幫助他打理Facebook及Instagram等社交媒體網站帳號，自她2017年上任後，於該年度的7月1日起開始。

據《香港經濟日報》引述特首辦公室回應香港立法會的書面答覆，自2017年7月1日起，特區政府以非公務員合約，聘用1名社交媒體主任專門負責打理林鄭月娥的帳戶和其他工作。

▲林鄭月娥臉書帳號。（圖／翻攝自林鄭月娥Facebook）

2017年7月1日起到2019年，該編制薪酬開支一共是142萬港元，預算2020至21年度的薪酬開支為53萬港元，較上一個年度減少3萬港元。

特首辦公室進一步表示，從林鄭月娥上任至上月底，其Facebook專頁已有超過17萬用戶追蹤，一共發出382篇文章，互動總數超360萬，至於Instagram亦有3萬用戶追蹤，一共發出305篇內容，互動總數超過18萬。

林鄭月娥曾經指出，她沒有透過公關公司，打理自己社交媒體帳號，因此經特首辦公室曝光後，外界才了解林鄭月娥用於宣傳特區政策的帳戶管理方式。

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