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Taiwan Can Help！北榮醫幫6友邦上「防疫課」　大使關心居家隔離

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▲北榮醫師至友邦使館宣導防疫措施。（圖／台北榮總提供）

▲聖克里斯多福及尼維斯查斯敏・哈菁絲大使（左）與台北榮總黃盈綺醫師合影。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣確診數雖來到329例，但至今仍維持零星社區感染，讓不少國家紛紛向台灣取經。台北榮總接受友邦聖克里斯多福及尼維斯駐臺使館邀請，由醫師到使館進行新冠肺炎防治與衛教宣導，同時邀請海地等5友邦線上參與，即時傳遞正確抗疫資訊，充分展現Taiwan Can Help。

台北榮總表示，此次衛教演講是在聖克里斯多福及尼維斯駐臺使館進行，同時邀請海地、貝里斯、聖露西亞、聖文森與格瑞那丁等友邦駐華使節及在臺學生等共38人視訊連線觀看，黃盈綺醫師特別針對新冠肺炎的治療以及防治包括洗手時機及方式、口罩穿戴注意、以及篩檢資格等議題和與會人員交流討論。

請繼續往下閱讀...

獲邀演講的台北榮總感染科醫師黃盈綺受訪時表示，該場活動是在3月27日進行，先以簡報用英文向友邦介紹疾病症狀、疫情消息也一併提到我國的防疫作為，最後半小時提問時間，大使與學生都十分踴躍，但關心層面不同。

▲北榮醫師至友邦使館宣導防疫措施。（圖／台北榮總提供）

▲黃盈綺醫師回答克國在臺學生提問。（圖／台北榮總提供）

黃盈綺提到，多國大使在提問時都讚賞台灣防疫，但也好奇隔離措施，詢問假設有學生或在台人士，回到自己國家隔離14天足夠嗎？對此，黃盈綺以醫學觀點回答，「以潛伏期來算，14天很足夠。」

與會留學生關心的則是醫療問題，紛紛詢問假如自己不幸在台灣染疫，是否有辦法獲得健保給付？也有人提問，從超市買回來的東西，是否須先消毒才能食用？

黃盈綺表示，台北榮總是參與衛福部國際合作組計畫，協助聖克里斯多福及尼維斯處理慢性疾病，近年來已幫忙培訓多位洗腎護理師，接下來也會展開糖尿病防治計畫。與當初接到邀約時，該國還無人確診，但因鄰近美國，演講當日已有3起病例。

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