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國民黨人事佈局完成！江啟臣頒22個地方黨部主委派任書

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▲國民黨中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣1日再度簽派一波人事命令，在中常會頒發22個地方黨部主委派任書，讓國民黨改革的隊形更完整明確，完成全國人事佈局。

國民黨表示，此次各縣市黨部新任主委的特色是彰顯內造化、在地化及戰鬥化，未來國民黨將緊密結合中央公職及縣市公職的在地菁英們，一起為改革之路而奮鬥。

今年1月11日二合一選舉之後，計有台北市、新北市等縣市主委請辭；但因3月7日主席補選及中常委選舉在即，這些主委們均願意留任至選舉結束。幾位先前已表明辭意的主委，除新北市主委李乾龍已接任中央黨部秘書長外，其它主委經中央慰留後，有的願意留任，繼續為黨而奮鬥。

國民黨表示，至於其它未提出請辭的縣市主委，經黨中央評估後，決定予以留任，視未來黨務工作發展及需要，必要時再予調整。

在基層組織布局上，江啟臣也任命了6位地方人士擔任組織發展委員會義務副主委，包括：前立法委員張嘉郡、前文傳會副主委林江釧、中央委員林羿伶、桃園市議員梁為超、新竹市議員陳慶齡、彰化縣議員曹嘉豪。

江啟臣表示，他期待新任組發會副主委能夠平衡區域發展，強化各縣市組織工作扎根量能，讓國民黨可以更加接地氣，由下而上推動改革。

此外，江啟臣也任命前立法委員李永萍、台北市議員戴錫欽、台北市議員鍾沛君擔任文化傳播委員會義務副主委；原任文傳會副主委王鴻薇、鄭世維、黃子哲，繼續聘任為文傳會義務副主委。

江啟臣說，每位文傳會副主委都是國民黨具有即戰力的一時之選，更是未來國民黨提高網路能見度，發展自媒體的潛力股，相信透過副主委的任命，可以讓強化國民黨論述與發言聲量。

另外，江啟臣派任台北市議員張斯綱擔任行政管理委員會義務副主委，襄助主委處理業務，希望借重張斯綱過去在民間公司管理的經驗，維護本黨權益，協助律師處理法律訴訟，提高黨務行政效率革新。

江啟臣的黨務一級主管也在上週佈局完成，秘書長李乾龍，專任副秘書長李彥秀，副秘書長柯志恩、謝龍介、顏寬恒以及黃奎博，組織發展委員會主任委員葉壽山，文化傳播委員會主任委員王育敏及行政管理委員會主任委員邱大展，考紀會主委由律師葉慶元。

▲江啟臣頒發黨部主委派任書。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣頒發台南市黨部主委謝龍介派任書。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣頒發黨部主委派任書。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣頒發新北市黨部主委黃志雄派任書。（圖／記者羅婉庭攝）

各縣市黨部主委名單：

台北市黨部 黃呂錦茹
新北市黨部 黃志雄
桃園市黨部 邱奕勝
台中市黨部 顏文正
台南市黨部 謝龍介
高雄市黨部 莊啟旺
基隆市黨部 蔡智潁
新竹縣黨部 陳見賢
新竹市黨部 許修睿
苗栗縣黨部 林祥川
南投縣黨部 何勝豐
彰化縣黨部 張錦昆
雲林縣黨部 許宇甄
嘉義縣黨部 蔡明顯
嘉義市黨部 蔡明顯
屏東縣黨部 廖婉汝
宜蘭縣黨部 張建榮
花蓮縣黨部 張 峻
台東縣黨部 吳秀華
澎湖縣黨部 許國政
金門縣黨部 石兆瑉
連江縣黨部 陳雪生

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