湯文章／司法除民怨　重新打造便民、禮民的法院

▲法院的核心工作就是審判，與審判程序有關的措施，不能親民、便民，總讓人感覺少了些什麼！（圖／pixabay）

很多人把上法院當作是進衙門，衙門是關人的地方，給人感覺冷冰冰，可是現代法院存在的目的是為了保障人權，與古代的衙門有著很大的不同。

為改變民眾錯誤的觀念，多年來，司法院推行一系列的便民服務措施，例如：成立「單一窗口聯合服務中心」，讓利用法院的民眾可以在短時間內完成待辦的事情；邀請民眾「逗陣繞法院」，藉此機會向民眾宣傳司法改革、科技法庭電子卷證等措施，甚至為減少民眾往返法院舟車勞頓，結合地方政府資源，應用科技設備，讓偏遠地區民眾得以用視訊方式獲得訴訟程序諮詢服務等等。雖然尚有未盡完善之處，例如，裁判書查詢只能以案號，不能以姓名查詢；宣判當日無法上網查詢判決結果，往往需待隔日才能查到；「公示送達」上網後，大部分法院都沒有關鍵字搜尋的功能等，但整體而言，確實讓法院變得比較親民化、便民化。

可是這些便民、禮民措施都僅止於司法行政業務。法官職司審判，審判要靠證據，證據的評價因自由心證會有不同判斷，但這些都是審判核心事務，都是「審判獨立」的範疇，與便不便民、禮不禮民完全無關。可是法院的核心工作就是審判，與審判程序有關的措施，不能親民、便民，總讓人感覺少了些什麼！

所謂審判程序的便民、禮民，指的是無關審判核心，影響法官心證形成的程序。例如，要求法官開庭時儘量以「先生」、「小姐」來稱呼當事人、要求法官開庭最少在庭期的第一件要準時開庭、遇到當事人不諳法律，轉介法律扶助等，這些司法院都已經在做，只是做的不夠多、不夠徹底。例如，有律師的案件，擇定開庭時間後能先跟律師打聲招呼，好讓律師安排庭期；排定案件庭期，不管內容緩急輕重，第一次開庭離起訴時間太久；開庭時不讓當事人充分陳述，有時候帶有太多個人情緒；開庭時間老是在等書記官打字；調到證物後，不會主動通知辯護人閱卷，須待聲請才給閱；通譯不夠專業；再開辯論的理由未明；判決確定證明書總是在確定後很長的時間才核發等等，各股法官的做法就不盡相同。

再者，一些司法實務見解更讓人覺得匪夷所思。諸如：判決書的教示期間寫錯了，說人民有知悉法律的義務，對於上訴期間的起算不生影響；債權人只知道債務人的一筆財產被查封，不知還有其他財產被查封，僅就知道的這筆財產聲請參與分配，法院並不會告訴你還有其他財產可以聲請參與分配等等，族繁不及備載。

法院便民、禮民不需要做到來法院開庭還要「奉茶」，也沒有必要把當事人或證人休息區的冷氣開到都快令人感冒的程度，多數人一輩子可能只到法院一次，也只見法官一次，這次印象不好，如何期待人民會相信司法？

司法為民，是要為全體人民，司法公信力是一點一滴累積起來的，司法不能只沾沾自喜在50％勝訴人民的滿意度，而是要進一步去找出另外50％敗訴人民不滿意的原因。為提高司法的公信力，司法院對於便民、禮民措施，應該重新全面檢討。

好文推薦

湯文章／誰流出來的19秒影片 偵查不公開很難嗎



湯文章／嚴峻疫情下也不該讓法律空窗



湯文章／曾參殺人？平台業者自律才能抑制假消息

●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。