台灣高等法院台南分院　「訴訟程序視訊諮詢服務」啟用

▲台灣高等法院台南分院「訴訟程序視訊諮詢服務」正式啟用，提另一項便民服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升司法便民禮民，讓法院與民眾更接近，台南高分院結合訴訟轄區雲林地院、嘉義地院、台南地院已建置的視訊服務資源，在雲林、嘉義、台南地區完成網絡連結，共於區（鄉）公所設置21個視訊諮詢服務地點，2月27日開辦啟用。

台南高分院指出，本項訴訟程序視訊諮詢服務簡介、服務項目、服務時間及服務據點（雲林3處、嘉義5處、台南13處）等資訊，公告於該院全球資訊網（http://tnh.judicial.gov.tw）「便民服務」項下「視訊諮詢服務」專區，民眾可以撥打電話或親臨已設置視訊諮詢服務的地點，向服務人員表示要預約登記，在預約時間內（上班日上午9時至12時、下午2到5時）使用該處視訊設備與該院連線，由該院訴訟輔導科專人作解答服務，也可以直接打電話至該院訴訟輔導科（06-2283101分機1110）洽詢。

台南高分院指出，以往民眾欲諮詢訟訴程序，必須親自到法院或打電話詢問，本系統應用科技設備，提供需要訴訟程序諮詢服務的民眾多一種選擇，透過視訊方式面對面諮詢，可以即時驗證文件資料，有助確實界定當事人的問題，使答詢內容更完整，彌補電話諮詢的侷限。日後民眾遇到法律程序問題，例如對二審民（刑）事訴訟程序不了解、想要確認書狀格式及遞送方法、對繳費方式有疑問、查詢案件進度等事項，可以選擇自己方便的服務據點，在預約的時間，視訊連線到該院進行諮詢，不用大老遠跑法院等候，也沒有電話佔線打不通的困擾，除可節省等待及往返時間外，當此肺炎疫情嚴峻時期，更可避免往返途中搭乘空氣不流通之大眾運輸工具或出入人潮擁擠之公共場所，大大降低病毒感染的機會，歡迎民眾多加利用。

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