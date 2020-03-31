影／北部某國立大學學生確診！　指揮中心證實是案322「感染源待釐清」

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒至校園，再傳一所北部大學學生確診。指揮中心證實，該案例為案322，為20多歲男性，初步掌握接觸者共13人，感染源與活動史待釐清。

校方今（31）日指出，目前將配合中央疫情指揮中心釐清相關接觸者情形，但校方已確切掌握上課曾有接觸的師生人數，先請其自主健康管理，後續再依疫調結果辦理；另針對該生所接觸場域，已進行全面清潔消毒。

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▲化學兵進行消毒資料照。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心表示，案322於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診。經初步調查，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，目前初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

該校學生社團昨晚在臉書上公布此事，但隨後將貼文刪掉，今日則在臉書呼籲校方，希望儘速聽見校方聲音，讓師生了解校方處理的下一步。

該校說明，本校於3月30日晚上有一名學生疑似感染新冠肺炎之病例，目前配合中央疫情指揮中心釐清相關接觸者情形。

為達最大保護原則，該校已通知該生修習相關課程之師生，立即啟動遠距線上教學，以避免衍生任何可能接觸，並已確切掌握上課曾有接觸的師生人數，先請其自主健康管理，後續再依疫調結果辦理；另針對該生所接觸場域，已進行全面清潔消毒。

▲▼台師大校園防疫。（圖／記者崔至云攝）