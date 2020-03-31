雙城合作！持台北卡、連江卡消費　享馬祖酒廠等500間商家優惠

▲黃珊珊出席台北卡X連江縣民卡雙城合作記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市與連江縣政府31日舉行「台北卡X連江縣民卡雙城合作記者會」，宣佈將台北卡與連江縣民卡結合，讓兩縣市會員可同享雙城服務，台北市500家商家等多項消費優惠，也可至馬祖酒廠或租借E騎玩馬祖電動機車享有持卡會員專屬優惠。

北市副市長黃珊珊說，很多城市啟動智慧城市發展計畫，利用創新方式創造智慧生活環境，北市跟連江縣有合作，包括跨域醫療、智慧學習村，發展智慧話，很多創新想法在台北跟連江實驗，台北卡整合敬老卡、學生證，應用非常廣泛，這次促進雙邊觀光、交流，募集超過台北市500家商家，提供優惠，除了台北市政，台北卡也進一步應用在商業發展消費。

連江縣長劉增應以視訊方式致詞，他表示，這次擴大縣政服務範圍，感謝北市府的支持協助，縣民戶籍資料E化，整合借書證圖書卡、學生證並與台北卡3.0整合，讓連江縣縣民共享北市市政服務，北市特別提供中正區公所臨櫃辦卡活動，讓馬祖在台灣鄉親辦卡，感謝柯市長、黃副市長。劉增應說，也可位在台北的馬祖酒廠使用台北卡，可以提供9.5折優惠。

3月25日起至6月30日止，持台北卡或連江縣民卡於台北市指定悠遊卡小額消費特約商店，單筆購物消費滿100元，至悠遊卡LINE官方帳號綁定『悠遊卡LINE 個人化服務』，將於活動期間內獲得7-Eleven購物金25元，限額4萬名，額滿為止。

連江縣配合之活動商家約有20家，陸續新增中，持台北卡或連江縣民卡消費，單筆消費滿100元現折20元（單筆可累送，活動期間每卡最高回饋100元），數量有限，送完為止。